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公務員停職領半薪 研議修法

聯合報／ 記者歐陽良盈洪子凱／台北報導

北市政府社會局劉姓女科員涉嫌販毒，停職期間仍可領半薪引發爭議。銓敘部長周志宏昨在立法院司法及法制委員會答詢時表示，是否給薪，要看服務機關選擇的處理方式。國民黨立委林思銘質疑，這給行政首長太大權力，提案請考試院研議修法，獲委員會通過；周志宏允諾研議。

台北市政府社會局劉姓女科員與周姓男友涉嫌販售大麻，甚至交易地點還選在市府大樓內，讓市長蔣萬安震怒，要求社會局移送公務員懲戒委員會，日前已召開過一次考績委員會，不過懲處結果尚未出爐。

北市府社會局長姚淑文表示，的確依公務人員俸給法規定，「得」發給半薪，不過目前還沒發薪，十五日再開考績會，屆時一併評估決定。

林思銘質疑，公務員涉及販毒還可以領半薪，人民觀感差、法律情感也不能接受，法制上有無檢討修正的必要性？

周志宏表示，要看服務機關選擇的處理方式，針對委員提案，會再研議。

公務員 北市 考績

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