公務員停職領半薪 研議修法

剛入職時，通常公司會安排員工訓練，來讓新進員工較快上手。不過日前有位網友表示，他是縣市政府的約聘僱人員，才剛到職4天，就有要離職的人塞給他10幾個急案給他，也沒有交接程序，讓他直呼「好痛苦，有沒有經驗可以分享給我？」

2024-03-13 16:18