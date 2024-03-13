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澎湖科大校園徵才博覽會 人潮滿滿

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖校園徵才博覽會今天在澎湖科技大學登場，國內與在地知名企業參與，提供500個就業機會，其中燁聯鋼鐵與京元電子有起薪4萬元職缺，燁聯並致贈澎湖科大大型鏡面鋼板作授課訓練用。

「2024龍躍迎薪校園徵才博覽會」今天在澎湖科大學生活動中心登場，有來自全台與澎湖高科技、餐飲旅宿、鋼鐵、食品、製造等50家企業參與，提供500個就業機會，吸引超過1500名學生和謀職民眾前往，現場擠滿人潮。

現場有燁聯鋼鐵、台灣世曦、崇越集團、宏全、寶雅、萬達等國際等19家企業，舉辦廠商說明會，由各企業主管親自介紹企業特色、文化、工作環境和職涯發展，提供面對面互動交流與媒合工作的機會。

燁聯鋼鐵由人事管理處長郭書琦現場為學子們介紹工作環境，並開出助理工程師3萬8000元至4萬元薪資，同時致贈一面長達8呎的巨大「鏡面鋼板」給澎湖科大，作為學校授課與訓練用，京元電子也開出3萬5000元至4萬元薪資的職缺。

澎湖科大校長黃有評表示，感謝勞動部澎湖就業服務中心協助，期盼學生與民眾能把握機會，企業能找人才，學生在畢業前也能找工作，共創雙贏局面。

澎湖 職缺 薪資

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