台積電技術員「年薪近百萬」 坦言曾3度想離職：先撐過生不如死的半年

不少人對台積電的印象就是百萬年薪、薪資待遇好，不過日前一名網友分享他在台積電工作3年的心路歷程，他很幸運碰巧遇到台積電獲利創新高，入職隔年的薪水加上分紅，年薪就近百萬元，薪水確實相當優渥，但若想長期在那邊工作賺錢，得先撐過「生不如死的半年」。

該網友在Dcard發文分享，他原本工讀都是從事服務業，畢業後誤打誤撞進入台積電當技術員，剛開始前2個月都跟著師傅學習，但運氣不太好，當時遇到的師傅又兇又沒耐心，凡是教過的東西不會再講第二遍，某天原PO詢問第二次，直接被師傅砲轟「他X的！到底要講幾遍？」讓原PO相當不知所措。

原PO提到，當時的課長也很不友善，他表示新人期間難免犯錯，但自己剛獨立工作沒多久，就被課長狠批「你不適合這份工作」。接連被否定讓原PO覺得「每天上班都生不如死」，入職半年內曾3度動了離職念頭，甚至開始面試新工作，因為新工作沒被錄取才繼續撐著，接著就不知不覺做到現在了，「很慶幸的是現在的我已經如魚得水，跟同事也處得不錯」。

原PO接著分享薪資，月薪加津貼日班約3.6萬、夜班約4.5萬元，而他2021年9月入職時，剛好遇到產能滿載，又是科技業發展最好的一年，每個月強制加班4天，加班費日班3000元、夜班3500元，這種加班模式維持到2022年12月份，加上2022年又遇到營收、分紅創新高，光分紅就有31萬元，年薪更是直逼百萬。原PO表示，2023年雖沒加班，但年薪也有70萬至80萬元。

貼文發布後，網友紛紛讚嘆，「當初還撐得住，你抗壓性頗高的」、「比想像中辛苦好多，果然還是得靠獎金撐起來」、「以技術員工作內容來講，台積電真的是敢給」、「你的抗壓性實在太讓人佩服了」、「厲害，佩服你抗壓能力」、「你沒有辭職，很厲害了」、「技術員兩年破百，太勇了」。