自稱當過副總…50歲司機「狂對主管提建言」 還嗆：沒資格幫我開車

一名網友抱怨，公司新來的司機老愛提「當年勇」，自稱過去當過別的公司副總，現在不斷對新公司的主管們提建言，還會在下班後打電話「深談」，後來原PO受不了暗示他停止，對方還惱羞成怒。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

原PO在臉書《匿名公社》抱怨，他目前在公司擔任管理職，去年底下新進一個快50歲的送貨司機，很常聽對方說自己以前是哪間公司的副總，底下管幾百個員工，雖然人不難相處，但非常喜歡對原PO提建言，從人事、倉管調配，到連堆高機要停哪都有意見。

原PO表示，這名司機還很愛在下班後打電話給他們這些組長、主管，深談公司應該怎麼改善，且起手式都是「我們以前公司…」並不斷用上對下的口氣說教，久而久之原PO也感到厭煩，後來向對方表明：「做好份內的工作就好，其他的公司會有安排」，想不到司機就生氣了。

司機對原PO說，他只是為了公司好、幫大家謀福利，還說原PO沒資格跟自己講話，他以前是幹副總的，要不是公司收了，原PO根本連幫他開車的資格都沒有。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「直接嗆就好，管你是副總還是副理，看這德性就猜得到為什麼公司會收了」、「你要跟他說：大哥，我還想在這公司做很久，不想公司像你以前的一樣收掉、失業」、「問他要不要自我推薦去當副總」、「我們公司也有一個清掃阿姨，老說她以前做裁縫賺多少錢，很多董娘都指定她做旗袍，干我屁事」。