想談到高薪…面試絕不要說這6句話！高盛前HR的薪資談判小撇步

摘要 1.薪資談判的關鍵在於事前蒐集資料，專家建議，面試期間多聽少說。 2.想要拿到理想薪資，除了要展現出自己的價值和能力外，你還需要一些小撇步，來提高談薪資的成效 3.建議在談判中避免提及過去的薪資，因為這可能會限制薪資未來的增長空間。

當一個人決定換工作，薪資談判往往是最令人緊張害怕的部分。國外薪資調查網站Salary.com指出，有將近20%的受訪者表示，他們因為恐懼和缺乏專業技能，從不進行薪資談判。

然而，卡內基美隆大學經濟學家琳達·芭布科克（Linda Babcock）表示，如果你在職涯初期不談判薪資，你這一生損失的收入將達100萬至150萬美元（約合新台幣3200萬元到4700萬元）！」

面談的過程中，一不小心說錯了，都可能會影響你未來的職涯，甚至讓你無法獲得理想的薪資待遇。高盛前人資分享了幾項薪資談判的小技巧，提供給大家做參考。

面試期間，蒐集談薪資的籌碼

現年31歲的香奈兒．豪爾（Chanelle Howell），是紐約的人才招募專家，她曾經在高盛、橋水基金、以及自己成立的顧問公司面試過上百人，她認為談薪資最重要在於「事前準備」，也就是累積談判的籌碼。

她建議大家在面試中提出一個問題——假設你今天面試的工作，年薪在10萬美元至15萬美元之間，初期的面試就可以問：「您能告訴我，應徵者的哪些技能和經驗，區分了年薪10萬美元和年薪15萬美元的差別？」

豪爾解釋，這樣一來，你就能知道這間公司「開薪資」的背後邏輯，以及他們在找的專業技能是什麼。換句話說：「讓他們給你資訊」，讓你在最後階段，有更高的機率拿到理想薪資。

再加上近期美國許多州通過《薪資透明法》，強制雇主列出職位的薪資範圍，因此你可以在面試前事先調查好市場行情，蒐集更多資料。

「關鍵是在面試過程中，再三的巧妙提到，自己擁有符合高薪的專業技能與經歷，」豪爾說，這可以讓未來雇主量化你這個人，讓你更有資格錄取。

一旦確定能拿到Offer，就可以進行薪資談判。豪爾說，受過她訓練的人，談判薪資「每次都奏效」。最近就有一位從事行銷的客戶，成功將最初的薪資提高了20%。

談薪資別說這幾句話

經營模擬面試平台的艾琳‧勒納（Aline Lerner）則分享了薪資談判時的大忌，如果你向面試官說出這幾句話，很可能會讓你錯失談薪資的好機會，甚至失去一份好工作。

「我真的非常需要這份工作」

這句話透露了你多渴望這份工作，會間接削弱你在薪資談判的籌碼，可能讓雇主開出較低的薪資。

「我上一份工作的薪資是⋯⋯」

勒納表示，建議大家在談判中避免提及過去的薪資，可能會限制薪資未來的增長空間。而且，雇主可能會開出差不多的薪資。

「其他公司給我更好的薪資」

當你同時面試多間公司，就算是事實，直接提到這一點也不太恰當，會讓雇主懷疑你的忠誠度，或者對你的談判態度感到不悅。

「我只是為了錢才來這裡的」

這句話同樣不妥，這不僅會讓雇主認為，你對公司的價值觀和使命感缺乏認同，對公司沒有足夠的忠誠度，會對你產生不好的印象。

「我只是想在這個行業中穩定下來」

這句話傳達出，你對自己的職業生涯沒有更高的追求，可能會讓雇主對你的潛力產生懷疑，進而影響到薪資談判結果。

「我可以接受任何薪資」

這句話顯示你缺乏自信和價值觀，可能會解讀成對自己的能力沒自信，進而壓低了薪資。

勒納坦言，人們常常認為談判就是說正確的話，但現實情況是，談判的關鍵就在於準備，以及個人影響力。 事前蒐集資料，在談判時才能運籌帷幄，也不要過早透露不利於自己的資訊。她強調，可以在面試期間多聽少說，盡可能「被動式收集資訊。」

資料來源：CNBC、FastCompany、PayScale

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