女力購屋比例創近十年新高 天龍女連2年超越男性

迎接婦女節，各大平台搶攻女性商機，現代女性消費力強大，買房也不輸男性，台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料統計，全台20歲以上女性購屋比例逐年提高，2023年達48.2%，比十年前女性購屋佔比增加約0.4個百分點，創下近十年來新高，女性購屋力與日俱增，經濟實力不容小覷。

其中，台北的天龍女購屋力為六都最高，女性購屋佔比超過半數約50.8%，也是六都中唯一女性超越男性的城市，已連續2年女性購屋族比男性還多，有越來越強的現象。

然而，台北市女性購屋族，也是六都中房貸壓力最大、購屋面積卻最小的城市，平均房貸達1651萬元，是台南女性房貸752萬元的兩倍，但平均購屋面積最小，僅有36坪，而台南市，雖然負擔最輕鬆、購屋面積也最大達45坪，不過女性購屋佔比為六都最少，僅約46.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據勞動部統計，2023年女性每人每月總薪資約5.2萬元，比起十年前的4.2萬元，薪資成長逾2成，增加幅度甚至還超越男性，高出約1個百分點，女性的經濟條件越來越好，有能力置產的女性跟著增加，加上不婚不生比例高，女性有偶率已不到5成，少了家庭與育兒負擔，女性也更有能力為自己買房，在都會區也比偏鄉明顯。