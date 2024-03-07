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在職找工作！她竟被人資「1行為」出賣 網怒噴：超白目

聯合新聞網／ 綜合報導
部分上班族若想換份新工作，會選擇一邊上班一邊求職，避免空窗期太長。示意圖／ingimage
部分上班族若想換份新工作，會選擇一邊上班一邊求職，避免空窗期太長。示意圖／ingimage

部分上班族若想換份新工作，會選擇一邊上班一邊求職，避免空窗期太長。不過，一名女網友在Dcard分享，她最近有換工作的打算，便趁在職時面試其他公司，不料該公司的人資竟直接打電話給自己目前的單位，害她覺得非常尷尬。

原PO表示，她目前仍在職中，不過最近想換份新工作，便選擇到其他公司面試。她透露，自己在履歷上只有填寫現任公司的名稱，並未提供其他相關資料，卻沒想到該公司的人資竟在未事先告知的情況下，打電話給她現任在職的公司，讓她傻眼直呼「這樣是正常的嗎？」

原PO指出，自從得知對方的行為後，她便感到非常尷尬，不知道要如何面對現任上司，「如果（面試）沒上又被發現我想離職，根本等於待不下去了」，擔心自己不久後就會被主管約談，只好發文詢問網友意見。

貼文底下，許多網友都認為該名人資的行為不妥，「確定對方已經離職，做電話確認我覺得ok，但是這樣明明知道求職者在職，真的滿白目」、「正常人資知道妳在職才不會打電話，有一種是妳離開前公司，人資要核實履歷上經歷、職位或是想了解妳工作表現才會打」、「沒經過同意就打電話，真的不行」、「直接免擔憂了，面試公司雷爆，再找下一家就好了」、「好像有一些公司會故意打過去害員工在原公司待不下去，這樣才能壓薪水」。

還有網友提供建議，「現職有問，妳就說104（求職網）忘了關，然後直接發訊息說『已說明在職中，希望貴司下次要打電話前先詢問本人，以免造成本人現職的困擾與面談的破局』」、「如果說幫自己更新履歷的時候，沒注意到就不小心打開了，會不會合理點？」

Dcard 求職 面試

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