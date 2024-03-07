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同事小孩滿月「沒人包」！僅她包6百收彌月禮 對方1句話讓她超尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，隔壁單位的同事最近生產，她約了其他同事合包紅包，不過大家都拒絕，最後只有她包了600元，沒想到結局卻超尷尬。示意圖/ingimage
一名網友分享，隔壁單位的同事最近生產，她約了其他同事合包紅包，不過大家都拒絕，最後只有她包了600元，沒想到結局卻超尷尬。示意圖/ingimage

不如不包！一名女網友表示，公司隔壁單位的同事最近生產，儘管2人沒有很熟，但她還是約了其他同事合包紅包，不過大家都拒絕，最後只有她包了600元，然而日前該名同事來發彌月禮盒，她原以為是給她一人的，結果對方竟是要她分給其他人，經探聽後才知道要包一千元以上才會有禮盒，讓她當下超尷尬。

該名網友在Dcard透露，近期隔壁單位的同事生孩子，雖然彼此沒有很熟識，但在公司遇到會小聊一下，所以她還是找了其他同事一起合包紅包，怎料大家都拒絕，最後只有她在紅包上簽名跟包了600元聊表心意。

不久後，該名同事來發彌月禮盒，拿了一盒給她，正當她要收進座位時，才開口說是要給我們單位所有人吃的，請原po分給大家，讓她當下超尷尬。後來，她在分切那條海綿蛋糕時，同事問她要不要自己提回去就好，反正也只有她包紅包，「我又尷尬了一次，最後還是分切，畢竟物主不是要給我個人的」。

下班後看到她們單位有些人提了一整盒，同事去探聽的結果，包六百的沒有，要包一千以上才能得到一盒。原po表示，一開始會覺得有些失落，但想想現在的物價，最後她反省是自已包得太少，也忍不住感嘆「經過這次我才知道我過時了，要熟不熟的、包少少的，不如不包，尷尬了自己的心」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我覺得有包就挺好的了，下次知道不熟就不要包了，假裝忙沒看到就好」、「妳人真好，整個單位都不包，我就不會包了」、「是我的話會給妳單獨一盒，再給妳們部門一盒」、「包600她也是賺耶！一個蛋糕也不用600啊，好小氣」。

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