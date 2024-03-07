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標準在哪？她質疑老闆裁能幹妹、留效率低同事 網點關鍵：抱怨像病毒

聯合新聞網／ 綜合報導
網友上網PO文表示愛抱怨的能幹妹被裁員，但效率低的樂觀同事卻被留任，讓她不知老闆標準在哪？此為示意圖，與文章當事者無關。圖／Ingimage
網友上網PO文表示愛抱怨的能幹妹被裁員，但效率低的樂觀同事卻被留任，讓她不知老闆標準在哪？此為示意圖，與文章當事者無關。圖／Ingimage

一名網友在臉書「匿名公社」納悶公司兩位女同事的職場際遇，表示兩人在工作態度和效率不同，老闆最終卻選擇辦事能力較低的樂觀同事，而將平日愛抱怨卻效率超高的同事裁員，讓她大呼：「已經不知道老闆看人的標準在哪裡了！」並上網詢問廣大網友對此事的看法。

原PO娓娓細數這兩名女同事在職場上的表現，第一位女同事較年輕，但每天很愛抱怨，表明不想上班工作好累，又抱怨老闆太機車、客戶也很愛拖，但除了態度之外，在工作效率上驚人，每件事都會如期完成，有時甚至能提早交出；另一名女同事年紀較長也比第一位女同事早來公司兩個月，她的工作態度樂觀積極，每天都大聲喊早安，舉凡老闆交辦的事，她都明白表示：「我會努力的」，但工作效率卻是第一位同事的一半，以致她常常加班，但好像都在辦公桌前「不知道瞎忙什麼」。

這兩人的職場際遇讓原PO驚訝，因為近期公布的公司4月份裁員名單內，居然有第一位女同事，她質疑：「已經不知道老闆看人的標準在哪裡了！」

網友見文則表示：「時間會證明一切的」、「真的不愛負面情緒，能力可以，但又不要太出頭的老二哲學，我可以」、「喜歡抱怨的人就像病毒，時間久了會影響整個團隊，所以這種人必須盡早剃除，一概不留」、「態度差的就走吧」。但也有人認為，年輕、能力強的同事其實走了也沒差：「她的能力適合更賺錢的公司，同事跟老闆也強」。

其中一位自稱為資深外商設備專業工程師的網友，更提出老闆一般對新人會給予容忍學習的時間：「對於新人，態度好、能力不夠，沒關係我給你一年慢慢來，學長幫你；能力好、態度不好，抱歉了，學長三個月弄走你。」而另一位網友表示表示贊同，並透露自己也曾問過老闆類似的判斷：「老闆回我，雖然能力沒有很好，但他喜歡這個人的態度，所以願意給他時間去證明自己。」

職場 裁員

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