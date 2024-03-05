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期限將至、證據未備齊 勞動部：可線上聲明訴願

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
據勞動部統計，去年勞工行政事務訴願受理案件數2067件，以「勞動基準法」、「就業服務法」及「勞工保險條例」居前三名。示意圖。本報資料照片
據勞動部統計，去年勞工行政事務訴願受理案件數2067件，以「勞動基準法」、「就業服務法」及「勞工保險條例」居前三名。示意圖。本報資料照片

勞動部統計，去年勞工行政事務訴願受理案件數2067件，以「勞動基準法」、「就業服務法」及「勞工保險條例」居前三名，三者就占該年度訴願案件5成5。勞動部提醒，因必須在行政處分送達次日起30天內提起訴願，若即將超過法定期限，或提起證據資料尚未備齊，民眾可先利用線上聲明訴願管道，爭取時效。

勞動部法務司副司長蔡寶安說，針對勞動部或地方勞動主管機關的行政處分，民眾若認為違法或不當，或依法申請案件在法定期間內不作為，導致權利或利益受損，可依法提起訴願。勞動部針對受理訴願案件，將先進行程序是否合法的審查。

蔡寶安進一步指，如果民眾想透過訴願獲得救濟，最重要的是不要延誤提起訴願的法定期限，應自行政處分送達次日起30日內應提起，30日計算是以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書的日期為準。

為加強保障民眾的行政救濟權益，勞動部已於2020年7月建置勞工行政救濟案件資訊整合平台，並啟用網路「線上聲明訴願」管道。蔡寶安說，截至去年12月底，利用線上聲明提起訴願總共有297件，若民眾預計提起訴願即將超過法定期限，或者證據資料尚未齊備，可先利用線上聲明訴願，爭取時效。

不過，蔡寶安也提醒，依訴願法規定，仍必須以書面形式提起訴願，因此勞動部在收到線上聲明訴願案件後，仍會請訴願人於一定期間內補送簽名或蓋章的訴願書，訴願書也應載明訴願人相關基本資料、訴願請求事項、訴願事實與理由、收受或知悉行政處分之日期，以及檢附行政處分影本，後續再對訴願案件進行實質審查。

勞動部

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