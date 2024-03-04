難忍遭工程師酸「文組來蹭飯」…行政自揭超狂身世 網卻不挺

職業不分貴賤，各行各業都有辛苦的地方，然而一名女網友近日抱怨，擔任行政人員的她，常常被公司的一名女工程師諷刺「文組只是來蹭飯的」。原PO更透露，自己出身於建設世家，其實不缺錢，外出上班純粹累積社會歷練，但被同事這樣對待，真的忍不下去。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，她在一間大集團擔任行政人員，最近常被隔壁辦公室的女工程師嘲笑「文組只是來蹭飯的」，還諷刺PO什麼都不會，月薪5萬買不起房。

原PO抱怨，其實她家境算優渥，爺爺自日本時代就是建商，到叔叔伯伯這一代，事業已發展起來，成為頗負盛名的建設公司，但家人認為原PO需要有社會歷練，她才到現在的公司上班，「我有房、有車，只是不想工作太操勞，並不是我不願意工作，每天遇到她這樣冷嘲熱諷，真的很難忍！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這就是家人要妳學習面對的」、「以前在外商公司上班，辦公室一堆家中有礦的（開遊樂園的、集團二代），也是照樣被電到爆，雖然被電的心情通常都不是很好，但是我看他們也沒有因為有礦就甩態，選擇在個人」、「她（女工程師）也沒說錯啊，了不起的是妳家的長輩，房、車嚴格說是別人幫忙賺來的」、「妳覺得別人不該用錢看不起妳，那妳幹嘛強調妳爺爺和家人有錢？妳不也覺得有錢很了不起嗎？」

另外，也有不少網友質疑原PO家世背景真實性，「反串文吧？有錢根本懶得屌底層人的發言」、「行政薪水這麼高嗎？」、「建商千金來當行政？還沒睡醒喔？我爸待的建設公司，他們老闆女兒隨便一餐早餐都是幾萬塊欸，真的是千金，光上、下班司機接送，就能把那堆工程師嚇到吃手手，而且幾百萬的醫美，一定看得出來妳是有錢人」、「要嘛幻想文，要嘛妳家人是對的」。