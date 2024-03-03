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面試如何談薪水？網建議「直接說期望薪資」：更高也有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問該如何「談薪資」，不少人建議，可以勇敢提出心目中的理想金額。圖／ingimage
一名網友好奇詢問該如何「談薪資」，不少人建議，可以勇敢提出心目中的理想金額。圖／ingimage

不少職場新鮮人找工作面試時，都會擔心公司開的薪資與理想不符。一名女網友分享，最近準備面試一家公司，卻不知道該如何和人資談理想薪水，好奇詢問眾人「如何談薪資？」多數網友建議她鼓起勇氣直接說，只要證明自己適合該職缺，甚至可以將薪資再提高一點。

原PO在Dcard發文表示，她最近要去面試一份工作，該公司薪水開3萬到3萬3千元，並且有附註「薪資可再議」。原PO透露，先前已經面試滿多間相同性質的公司，基本都是3萬起跳而已，但考量自身條件符合公司需求，她希望薪資能開到3萬3千元，「我要從哪邊切入說我想開到3萬3千元，是人事說薪水的時候，直接告訴他我希望的薪資嗎？」

貼文引發討論，許多過來人表示，「遇到的公司人資都會稍微砍一下薪資，所以我期望薪資都會開高一些」、「他問妳期待薪資多少時，就可以直接講了，我也鼓起勇氣講過，最後拿到比我原本預期還高的薪資」、「既然他寫薪資可再議，就是說更高也有機會，可以直接說希望是35000，他如果砍，就守住底線不能低於33000，但前提是妳也要盡量表現出自己能適任這職缺」、「就開妳想要的薪水呀，反正給不了妳想要的，錄取也做不久」。

但也有網友指出，雖然通常公司面試時會主動詢問期望薪資，或直接看履歷上的薪資條件，但現在滿多公司都只想壓低薪資，「滿多公司其實不會參考面試者的期望薪資，都直接開職缺上的最低薪，不管有沒有經驗，有些甚至開的比職缺上薪資還低」、「公司就是想用省錢的而已」。

薪資 面試

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