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她每份工作都被嫌能力差「不知道還能做什麼？」 一票苦主有同感：根本在說我

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人剛出社會時，因不熟悉工作環境與內容，導致頻繁出錯而感到挫折。示意圖／ingimage
許多人剛出社會時，因不熟悉工作環境與內容，導致頻繁出錯而感到挫折。示意圖／ingimage

許多人剛出社會時，因不熟悉工作環境與內容，導致頻繁出錯而感到挫折。日前，一名女網友在Dcard透露，她畢業於國立大學，但求職路卻十分不順，在每份工作中都曾被嫌棄能力不好，無奈嘆「不知道還有什麼工作可以做？」

原PO以「笨的人適合什麼工作」為題發文稱，不管是打工或正式工作，她都經常被說「溝通跟理解能力有問題」，且工作上手速度非常慢，就算做了非常久也會不時出錯。她透露，自己個性容易緊張，只要有時間壓力，大腦就會自動當機，變得一片空白。

原PO表示，雖然自己畢業於較後段的國立大學，但每工作一陣子就會被批評能力差、社交也不好，甚至連父母也不斷碎唸「大學畢業做跟高中畢業一樣的事」。她指出，原先自己很排斥從事服務業，後來選擇嘗試看看，結果卻因為記性差、反應能力慢被勸退，無奈嘆「不知道還有什麼工作可以做？」

原PO說明，她目前對擔任作業員沒興趣，希望能找到有未來與發展性的工作，並透露自己很喜歡動物，正考慮照顧貓狗的相關工作，心酸坦言「有時候真的懷疑自己是不是不適合在社會生存，基本上真的是到哪都被欺負了」。

貼文曝光後，吸引不少有相似經歷的網友留言，「這描述根本在說我…我想說當公務員可以，但還是做不下去」、「我的狀況跟妳有點類似，同樣國立大學後段科系畢業，腦袋不靈光，只能選擇容錯度相對高的工作，從事要求細心或效率的工作只會更慘」、「我一開始出去工作也是這樣，本來以為自己很笨，但之後發現我是因為太在意別人看法，才容易緊張，就會沒辦法發揮自己的能力」。

還有不少網友安慰原PO並提供建議，「有想做什麼工作就都去試試看啊，反正不管什麼工作妳都記得要虛心求救、多做筆記、多觀察」、「我覺得妳只是一直被批評到自我懷疑了，或許找對職業很重要，但妳應該沒妳想像中的不好，希望未來妳能一切順利，加油」、「寵物美容業感覺可以誒，做久了流程熟悉，速度就上來了，又符合妳的興趣，可以做很久」、「妳可能適合自己一個人獨立作業的工作，可能要開發一下適合的技能」。

Dcard 求職

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