報到才一天…她收到夢想offer「薪水更高」心動了 網見1點勸退

一名女網友透露，到公司報到第一天，就收到另一間比較喜歡的公司錄取通知，不只工作內容符合她預期，薪水也更高，現在非常猶豫該怎麼選擇。對此，其他網友見新公司的「一條件」後，紛紛認為有疑慮，勸原PO留在原公司比較好。

原PO在Dcard發文表示，3月1日是她剛到A公司上班第一天，結果就收到比較想去的B公司錄取通知，原本B公司說最晚2月29日會通知是否錄取，但因為沒有如期告知，才會讓她最後選擇到A公司報到，現在也相當猶豫。

原PO指出，A公司離家近，走路就可以到，月薪為32,000元，其中包含2,000全勤跟1,540餐費。至於B公司在台北，雖然距離較遠，但工作內容比較符合心中所想，一開始報到需要一～二個月才能轉正職，試用期採時薪184元計算，轉正後月薪35,000，餐費則會給到1,100元。兩間公司都會有獎金，至於多寡取決於公司業績。

原PO表示，目前已經在A公司上班，也排好後續班表了，但心裡一直惦記著B公司，真的很煩惱，如果是大家會怎麼做？

對此，網友紛紛表示，「感覺兩個都不錯，但A離家近難能可貴」、「說真的，再喜歡的工作內容做久了也是那樣而已，建議可以在已經錄取的公司裡面，試試看能不能有負責不同工作的機會」、「A全勤兩千也太多了吧？但妳真的想去另一間，就直接跟現職公司說妳做不習慣、職涯規劃之類的，做到今天或下周就好」、「怎麼大家都選A，個人看到薪資結構含全勤的一概不考慮」。

其中有不少網友認為，B公司「試用期」的部分有疑慮，「只有我覺得試用期用時薪算不合理嗎，而且在勞基法裡根本沒有試用期」、「試用期算時薪不太好吧」、「B真的沒這麼好，從試用期算時薪就聽起來母湯了，誰知道試用期每天上幾個小時，一個月下來領多少，加上台北消費高，妳還要搬家，付出成本更多，只為了B太不值得了」。也有網友提到，B公司原先明明已告知給offer的時間，卻沒有照計畫走，很難不讓人想像，是否因原錄取人拒絕後，才找上原PO。

事實上，依據契約自由原則，勞雇雙方可以約定試用期，通常認為三～六個月屬於合理範疇。然而針對在試用期內解雇事項，法院認為除非雇主有濫用權利的情事，例如解雇事由與勞務內容完全無關聯性，否則應採取寬鬆的認定標準，例如在不能勝任的情形，只要雇主能合理證明勞工大致不能勝任的程度即可。