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台大校園徵才／國泰金 數位科技職缺創新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
歷年均親臨台大校園徵才博覽會的國泰金控總經理李長庚（中），今年亦率領子公司一級主管打頭陣，盼吸引優秀人才加入。圖／國泰金控提供
歷年均親臨台大校園徵才博覽會的國泰金控總經理李長庚（中），今年亦率領子公司一級主管打頭陣，盼吸引優秀人才加入。圖／國泰金控提供

國泰金控參與今年台大校園徵才博覽會，針對金融科技、人工智慧、永續金融等趨勢浪潮，今年以數據、雲端、軟體工程等數位科技職缺備受關注，並擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手，如醫學、綠能、消防、土木工程等領域招募，以滿足多元金融場景業務需求。

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券、投信今年預計招募逾七千名內外勤職缺，橫跨五大職系包含有四十七名儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企畫與業務菁英等，其中數位科技人才需求逾五百位，為歷年最高。

國泰金控總經理李長庚表示，這一代畢業同學們面臨一個有趣的問題是ＡＩ（人工智慧）當道，投資界如果手中股票沒有ＡＩ，聽說只有悲哀，上班族如果不懂ＡＩ，就怕自己的職涯嗚呼哀哉，所以職場選擇非常重要，要選擇能夠提供跨領域、跨產業、跨國界學習機會的職場平台，才是將來不用擔心ＡＩ的關鍵，同學現在的選擇不僅關係未來的職涯發展，也攸關到未來人生的生活樣態。

國泰產險針對多元場景的保險領域，提出土木工程、環境安全衛生、消防、機械工程或其他理工背景跨領域人才的高度需求；國泰人壽歡迎公共衛生或醫學背景加入商品精算單位；國泰投信將數位能力納入各項職缺招募的評選範圍，尋求具備ＡＩ、ＲＰＡ（機器人流程自動化軟體技術）或數位應用經驗的人才加入。

職缺 醫學

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