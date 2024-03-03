聽新聞
test
0:00 / 0:00
台大校園徵才／國泰金 數位科技職缺創新高
國泰金控參與今年台大校園徵才博覽會，針對金融科技、人工智慧、永續金融等趨勢浪潮，今年以數據、雲端、軟體工程等數位科技職缺備受關注，並擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手，如醫學、綠能、消防、土木工程等領域招募，以滿足多元金融場景業務需求。
國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券、投信今年預計招募逾七千名內外勤職缺，橫跨五大職系包含有四十七名儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企畫與業務菁英等，其中數位科技人才需求逾五百位，為歷年最高。
國泰金控總經理李長庚表示，這一代畢業同學們面臨一個有趣的問題是ＡＩ（人工智慧）當道，投資界如果手中股票沒有ＡＩ，聽說只有悲哀，上班族如果不懂ＡＩ，就怕自己的職涯嗚呼哀哉，所以職場選擇非常重要，要選擇能夠提供跨領域、跨產業、跨國界學習機會的職場平台，才是將來不用擔心ＡＩ的關鍵，同學現在的選擇不僅關係未來的職涯發展，也攸關到未來人生的生活樣態。
國泰產險針對多元場景的保險領域，提出土木工程、環境安全衛生、消防、機械工程或其他理工背景跨領域人才的高度需求；國泰人壽歡迎公共衛生或醫學背景加入商品精算單位；國泰投信將數位能力納入各項職缺招募的評選範圍，尋求具備ＡＩ、ＲＰＡ（機器人流程自動化軟體技術）或數位應用經驗的人才加入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言