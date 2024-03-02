早到也不行？OL提早上班吃早餐遭主管狂問+禁止 網友揭他「真正用意」

除了不能空腹吃早餐之外，連提早到公司吃早餐都不可以？1名女生提前30分鐘到公司附近早餐店吃早餐，吃完上班卻總是早到，主管詢問她早上班原因後，便叫她可進公司吃早餐，結果她提早20分鐘便到公司。惟主管仍然覺得她太早到，最終叫她不要在公司吃早餐，令她百思不得其解，網友紛紛解答「目的只有一個，拜託你不要太早回公司」、「你太早到造成別人的困擾了，應配合公司文化幾點到就幾點到」、「感覺他是在暗示你不要這麼早來」。

樓主在「Dcard討論區」表示，去年9月進入公司工作，首2個月都是提前30分鐘到公司附近的早餐店吃早餐，用膳後才上班，相信仍然太早，主管見狀便詢問 「幹嘛這麼早來？」，樓主如實說出內情，而一問一答更持續了2個月，隨後主管表示「拿（早餐）來公司吃，這樣就不用邊吃邊要看時間會不會遲到」，甚至提供公司鑰匙給樓主。

樓主變成提早20分鐘到公司吃早餐，主管仍然覺得「你（樓主）怎麼這麼早來？」，令到樓主無言以對。情況維持2個月後，主管最近突然更改政策，叫她不要在公司食早餐，令到樓主不明所以。

多名網友留言，「直接問他啊，『你不是叫我拿到公司吃？』」、「沒看過員工早來還被嫌，而且天天問也太失憶了吧！」、「你都是上班時間前吃早餐怎麼還管這多」，但更多人指「目的只有一個，拜託你不要太早到公司」、「你太早到造成別人的困擾了，配合公司文化幾點到就幾點到」、「感覺他是在暗示你不要這麼早來」、「早餐不是問題，問題是你太早到」。

樓主更新指見到留言後，終於明白主管「不想讓我（樓主）早到」，但自己沒有聽出暗示，「謝謝大家給我的建議，我會實施」，更指如再有問題，就會離職了事。

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文章授權轉載自《香港01》