女公務員怒同事爽當米蟲「沒責任感」 全場反讚：很聰明

職場就像社會的縮影，形形色色的人都有，有人認真工作，但也有人偷懶摸魚。有一名女公務員發文抱怨同事出錯率高，又常常不專心工作，甚至還想把事情做爛一點，就只為了不要引起注意，增加工作內容，讓她聽了火冒三丈。

原PO在Dcard以「同事是傳說中的米蟲」為題發文，她說和這位同事在同單位負責同樣業務，但對方不僅做事動作慢，出錯率還很高，其他人常常要幫忙收拾殘局，自己也很常被他拖累。原PO還說這位同事時常上班時間邊做事邊聊私人訊息、看影片，有時還離開座位20分鐘，好幾次都找不到人。

日前原PO聽到他對約聘的同事說「有時候故意把事做爛一點，就不會有人想找你做事喔！這樣很輕鬆」，卻又很講求自己的工作權益，事情只要多了一點就唉唉叫，讓原PO相當火大，痛批對方完全沒有責任感。

貼文一出，多數人反而大讚，「他其實是對的」、「考績法草案就鼓勵這樣做啊，建議好好學習」、「他說的沒錯啊，聰明」、「很聰明啊，保護自己，活出精彩，這才是人生，妳會介意是因為妳還菜，沒看過更不要臉的」、「看到大家都說同事才是對的，我真的很震驚欸…原來不是只有我這樣覺得」、「這才是能在公務體系，輕鬆做到退休的準則」、「妳是不是菜鳥？想當初我剛進的時候也是做事效率超高，然後也很不爽那些偷懶的人，結果主任一直叫我幫忙多做其他跟我職位無關的事，到後來我學乖了做什麼事都慢慢來，剛好做到下班時間到就走人，心情那叫一個爽字」。