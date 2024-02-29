他夜市擺1攤位月淨賺13萬！ 網曝「賺翻行業」：不輸上班族

台灣夜市小吃十分有名，每逢假日都會湧入許多遊客。近日，有網友在PTT透露，最近他和同學聚餐，而該名友人平時在夜市擺攤賣滷味，聊天過程中他才意外得知對方一個月淨賺13萬，讓原PO感到非常震驚。

原PO表示，他有個同學在夜市擺攤賣滷味，兩人最近相約一起出門吃飯，他原先在心中認為對方的工作辛苦又賺不多，而自己月薪至少有5萬多，便打算請客。

原PO指出，後來自己在吃飯時隨口詢問生意狀況，沒想到對方竟回「這個月還行，淨賺大概13、14萬」，讓他感到超級震驚，於是好奇提問「有什麼工作不起眼，但是很賺的啊？」

貼文底下，許多網友紛紛留言討論，「菜市場和夜市擺攤的啊，不輸外商小主管」、「居家清潔，口碑打起來真的是默默賺」、「鋪地磚師傅，自己接案那種」、「整骨師傅，半小時4000元左右入帳」、「親戚靠賣鳳爪送兩個小孩出國留學」、「抽水肥，我以前同學說他親戚開一間抽水肥公司，賺到爆」。

不過，也有內行人分享餐飲業的辛苦，「做吃的只是把上班族原本有的福利全部換現金出來，所以會覺得賺很多，沒有週休二日、員工旅遊、6%勞退、特休」、「做吃的很累，還要備料、洗鍋子」、「沒年終、沒保險、假日沒1.67倍，還超時工作」、「擺攤的很怕下雨季節，攤位租金照樣繳」。