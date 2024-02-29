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我國兩性薪資差距停滯 婦團痛批：沒政策 當然沒進展

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
職場環境友善還是至關重要，當工時愈長，就愈不容易達到性別平等。示意圖。本報資料照片
職場環境友善還是至關重要，當工時愈長，就愈不容易達到性別平等。示意圖。本報資料照片

蔡政府執政八年，兩性薪資差距原地踏步。婦團痛批，勞動部除每年公布同酬日，沒有推出任何縮減性別薪資差距的積極政策，沒政策，當然就沒進展。

「除了每年公布同酬日，勞動部對性別薪資差距沒有任何積極政策。」婦女新知基金會秘書長覃玉蓉直言，對於拉近性別薪資差距，勞動部至今沒有任何政策，先前推動「同工同酬檢核表」，但檢核表只是讓雇主自填，雇主不填也不會受罰。

她指出，性別薪資差距是OECD（經濟合作暨發展組織）很重要的議題，政府長年沒有相關政策，導致台灣在OECD國家排名愈掉愈後面，許多歐洲國家致力縮短差距，像盧森堡近年男女工資已無差別，女性薪資甚至高於男性，反觀台灣沒政策，也沒進展，前兩年更牽拖疫情導致同酬日倒退，但其他也受疫情影響的國家卻沒影響，可見國家政策還是關鍵因素。

覃玉蓉說，今年初總統大選，婦團要求各政黨候選人就性別薪資差距提出對策，主要政黨雖都有提出，但細看並不具備野心。國際上最有效的政策工具是薪資透明化，隱去個資為前提，公布產業、職種、身份背景、性別的薪資資訊，整體綜觀歧視究竟存不存在。

覃玉蓉說，各國家做法不同，有些國家要求上市上櫃公司進行性別薪資資料分析，並提出改善計畫，逐年公布成效，也有國家強力主導，以政府資源做大數據分析產業職業別性別薪資，做法不同，但都是圍繞在薪資透明化，反觀台灣，離拉近性別薪資差距還隔了一大段距離。

薪資透明化是各國短期見效作法，覃玉蓉說，職業性別隔離則要靠教育跟職業訓練體系長期努力，透過教育、職訓消彌傳統性別分野，打破男性多投入理工產業、女性多從事人文相關產業的界線。除此，女性受限家庭照顧，為育兒或顧老不得不離開職場，職涯中斷也導致升遷、加薪機會不如男性，或為兼顧家庭照顧，改為部分工時等非典型就業，這些也都是影響性別薪資差距的原因之一。

覃玉蓉說，職場環境友善還是至關重要，當工時愈長，就愈不容易達到性別平等，有薪家庭照顧假天數足夠、勞工能更彈性化請照顧假、整體工時下降，讓工作與家庭達到平衡，讓男性更有意願承擔家庭照顧責任，也能拉近性別薪資差距。

性別 薪資

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