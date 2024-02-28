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228上班工時勞工時薪不可低366元 違法最高可罰百萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局提醒，時薪制勞工在228和平紀念日排班出勤，當天老闆付給部分工時人員的時薪不可以低於366元。(圖為示意圖、與新聞內文無關)圖／聯合報系資料照片
北市勞動局提醒，時薪制勞工在228和平紀念日排班出勤，當天老闆付給部分工時人員的時薪不可以低於366元。(圖為示意圖、與新聞內文無關)圖／聯合報系資料照片

今天二二八紀念日，為勞基法第37條及其施行細則第23條規定的應放假日，台北市勞動局提醒，雇主應依法使勞工休假一日，並照常給薪。如果讓勞工在228和平紀念日出來上班，在8小時以內，依法應加給一日工資，或者經由勞工個人同意後，把國定假日明確調移到其他工作日再放假。

勞動局長高寶華表示，今年1月1日起基本工資開始調升，部分工時時薪制勞工(即：PT人員)每小時工資最少為183元，如果時薪制勞工在228和平紀念日排班出勤，當天老闆付給部分工時人員的時薪不可以低於366元。

另外，高寶華也提醒，雇主使勞工228假期調移至其他工作日休假，應該徵得勞工個別同意，並且要指定明確的調移日期，才符合規定。勞資雙方應妥善溝通，並以書面註記，作為依據，以避免日後產生勞資爭議。

勞動局呼籲，老闆未給予勞工國定假日或未依法加給國定假日出勤工資者，經查證屬實，將處以2萬元以上100萬元以下之罰鍰，請各事業單位多加注意，以免受罰。市民朋友若是遇到相關勞動權益問題，可利用「台北市陳情系統1999」系統線上反映問題或諮詢，方便又快速。

國定假日 時薪 老闆

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