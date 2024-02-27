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就醫不能請病假？她怨公司「只給請事假」 網曝：已經違法了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，她近日因身體長期不舒服而到醫院做檢查，沒想到公司卻不讓她請病假。圖片來源/ingimage
一名網友分享，她近日因身體長期不舒服而到醫院做檢查，沒想到公司卻不讓她請病假。圖片來源/ingimage

上班日遇到身體不適時，許多人都會選擇請病假扣半薪，但不少公司的病假標準卻十分嚴格。一名女網友分享，自己平時很少請假，近日因為身體出狀況，不得已才請假到醫院就診，然而事後向公司附上就診收據想請病假，公司居然不同意，告訴她私人因素看病只能請事假，讓她感到很傻眼。

原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，她近日身體不舒服去醫院檢查，事後附上看診收據向公司請病假，但公司竟說算事假，讓她感到很傻眼，「去醫院看醫生不就是病假嗎？怎麼能說是私人因素？」

原PO補充，她平時就算感冒也都會去上班，一年請假次數不到五次，連加班也算責任制的，這次真的是身體出狀況才會請假去檢查，檢查結果顯示有腫瘤，但公司卻堅持只能請事假，讓她感到十分無奈。

貼文引發網友討論，不少網友都表示，要拿到診斷證明才能算病假，「拿醫師診斷證明書，我們公司也是沒醫生證明都算事假」、「我們要有診斷證明，還要寫明需要休養才能算病假，只有收據只能是事假」、「你拿健保卡紀錄或診斷證明，公司還是不認就違法，你不想待就提申訴」。不過也有網友提醒，「如果你去做的檢查，名稱為健康檢查，就不能算病假」。

事實上，根據勞基法規定，勞工只要告知雇主事由，且符合公司請假程序就能請病假，雇主若拒絕就算違法。而內行網友也指出，依照內政部函釋，只要勞工提出合法醫療機構所開立的治療證明、門診收據，就符合勞基法病假證明舉證，「只要有收據就算證明，不需要特別開立診斷書」。

勞基法 病假

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