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新北技職青年大使夯 面試增英文口說

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市教育局去年底推薦32名技職青年大使赴美見學，昨舉辦成果發表暨家長說明會。圖／新北教育局提供
新北市教育局去年底推薦32名技職青年大使赴美見學，昨舉辦成果發表暨家長說明會。圖／新北教育局提供

新北市教育局去年推薦32名技職青年大使赴美見學，補助每人10萬元助學金，昨辦成果發表暨家長說明會，復興商工學生李庭瑀說，赴美見學讓她獲益良多，也拓展國際觀，體驗不同教育方式。教育局說，今年已有100多名學生報名，2月培訓至7月，9月面試選出30名學生在12月出國見學，今年面試將增加英文口說項目。

教育局說，學生們經過長達1年培訓、4次行前培訓及返國後2次培訓，從119名人選中選拔出32名青年大使，去年12月赴美見學14天，學生將所學知識跨域系統整合，以手繪方式呈現赴美見學之旅，或結合廣告設計科、美工科專業製作「一日世界人」桌遊，展現在校所學技職專業、培訓課程習得的國際素養。

教育局技職科長江彥廷說，有感於去年學生對英文口說表達較被動，今年面試預計增加英文口說，且去年見學14天中有1天為自主學習，學生反饋皆對自主學習印象深刻，有些小組規畫到學校圖書館借書，甚至有人到消防局訪問消防員，因此今年將增加自主學習時間。

樟樹國際實中學生喻薇藝表示，在赴美見學中克服了語言障礙，與團隊跨專業合作打造智慧控制移動夢想船。這是參訪Google Bay View與聆聽NVIDIA工程師分享時獲得啟發，這些經驗讓她對未來充滿了信心與期待。

另，此次教育局與美國加州慧智文教基金會合作，引進超過50名國際學伴於培訓期間透過線上及實體交流，提供國際素養及雙語資源等5大目標課程，基金會執行長賴美智表示，技職學生展現出活力、學習熱忱，未來將與僑界有更深合作，促進新北市技職教育國際化，拓展更廣闊舞台。

教育局 面試

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