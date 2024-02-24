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同事出現辭職6徵兆！主管憂如何挽留 網見「關鍵」砲轟：問題是妳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女主管很憂心下屬想離職的問題。 圖/canva
一名女主管很憂心下屬想離職的問題。 圖/canva

在職場上，同事來來去去是一件正常的事情。最近有一名主管表示，最近有感覺到下屬想要辭職了，包含準時下班、不抱怨、拖延症6等六大點，想問網友「這些徵兆」是否想要離職的樣子？文章一出後原po被轟翻。

一名女主管在Dcard發文指出，自己有一位下屬非常能幹、做事快、準確度高、頭腦清晰又有獨立處理能力，交給她的工作都不用煩心，工作能力明顯比其他人高很多，但也因此這樣遭到老鳥眼紅、排擠，常趁她不在猛說她壞話，或是向新人誣捏工作能力低。

原po指出這種情況持續了大半年，這兩三個月出現了讓她快撐不下去想職辭的徵兆，包含剛入職時每月最少有一星期會加班2-3小時，現在天天準時下班，以前給太多工作會抱怨忙不過來，現在只會唯唯諾諾說「好」不會有其他任何反饋。

另外還有拖延症，從前急件即日做好，現在急件最少拖個三四天，動不動請病假，開始整理桌面上的私人物品，以前很專心工作，現在上班時間常看手機。這些情況讓原po開始覺得她有了離心，如果出現了離職徵兆，有沒有辦法挽留？「實在不太想辦公室政治搞掉好人」。

此文一出，不少人都砲轟原po，「最好的挽留辦法就是妳搞定這該死的風氣。但妳不作為，那只能跟她掰掰」、「老鳥的惡意加上主管的不作為，不管這位新人能力好不好都會讓人想離職吧」、「顯然她對現在的工作環境很失望喔，主管的不作為才是主因」、「主管的態度真的很重要，很多時候因為主管的態度，才是讓人心寒離開的原因」、「妳身爲主管爲什麼不處理鬧事員工？」。

也有人認為該員工是想離職沒錯，「好好笑，你跟我的主管有87%像，正好我最近準備提離職了呢要不是年紀對不上，差點以為要跟主管相見歡」、「這就是準備離職的我，要逃了無誤」、「我上一份工作大概就是這樣。主管超廢超軟弱，我只好跟進」，但也有人覺得，「搞定老鳥問題解決」、「想離職不一定是主管的問題啦，有可能是在這間公司看不到希望跟未來」。

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