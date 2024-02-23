好市多打工領6萬還能爽請假！他嘆「想當警察」 網一面倒勸退：會後悔

一名網友近期剛入職好市多，透露在好市多打工滿班薪水近6萬，且隨時能請假，但他心裡一直想考警察工作，因此發文詢問眾人意見，「有警察夢，不知道該不該醒了？」貼文引起討論，眾人一面倒秒選好市多，「選警察你會後悔」、「生活品質推好市多」。

原PO在Dcard發文表示，今年28歲的他剛入職好市多擔任兼職員工，但其實一直有個警察夢，於是他列出這兩種領域的優缺點，詢問大家意見。

好市多的優點是時薪最高344元，但需要花5至6年加薪，「滿班薪水可近6萬，假多好請假準時下班」，缺點則是兼職時數不穩定、薪水不高，等正職缺無期限；而人民保母的優點，就是公職鐵飯碗保障，薪水保底5萬，缺點則是需要輪班且工時長、可能隨時停休，以及面對負面情緒較多。

貼文引發網友熱議，一票人秒選好市多，「絕對是好市多，我寧願每個月少兩萬，做工時正常的工作」、「當然是好市多，還不用輪深夜勤」、「生活品質推好市多」、「一個好市多，一個鳥事多」。許多過來人也建議，當警察真的很累，「警察下班或放假就累得要死，也沒心力兼差」、「真的不推警察，光是日夜輪班五年，你身體就很差了」、「少了月退俸領到死的保障，基本上公職已經沒福利了」。

也有網友分享，有朋友從大學就在好市多工作，大約做了快十年，父母完全沒有支援，學費、分期付款全都自己出，且有過好幾次轉正職機會，「兼職能隨時請假，還能月收穩穩五萬」，正職升上去薪水更高，至少7、8萬，還有年終獎金、三節有2000消費券，且會員卡不用年費。

不過，也有人分析好市多缺點，「大概就是人多忙到炸，人少就被砍，但砍的通常都是菜雞，不然就是不缺錢想早點回家的」、「前期試用期要認真，聽說他們試用滿挑的」、「好市多太吃關係了，不管是季節或是兼職升全職，人情都要做好做滿，除非跟高層有親戚關係，不然只能無限期的等」。