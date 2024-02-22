待業期能幹嘛？她嘆「每天睡到中午才醒」很廢 過來人提3建議

許多人在待業階段都會感到焦慮，對未來充滿不確定。日前，有一名女網友Dcard上表示，她目前正在待業，並分享自己平常的生活安排，好奇提問「待業中的人，日常都在幹嘛？」

原PO透露，她自從開始待業後，每天都會睡到中午起床，半夜4點才會感受到睡意，「每天都在追劇、耍廢，虛度光陰」。她表示，自己投了一堆面試都沒有收到回覆，無奈嘆「好想上岸」，於是她好奇發文「待業中的人，日常都在幹嘛？」引起網友議論。

貼文一曝光，引起部分網友共鳴，「跟原PO作息一模一樣，每天都不知道要做什麼，朋友又都在工作，覺得快跟社會脫節了」、「待業快半年，現在超級焦慮，也是要求不高，朝九晚五、週休二日、扣掉勞健保有30K就滿足，現在都會常常自我懷疑，然後躲起來偷偷的哭」、「從12月中旬待業到現在，每天都無所事事，每天醒來都覺得很空虛，做什麼事都提不起興趣」。

還有許多過來人建議找兼職、培養興趣及維持良好的生活習慣，「我會讓自己先去兼職誒，在自己沒有很確定工作方向的話，至少可以從中學習知道業界實際狀況」、「可以找近期有興趣的職訓局課程，工作類型有加分的證照可以試著考看看，讓自己有事情做才不會陷入恐慌，加油」、「正常時間起床睡覺，避免找到工作時還要調整作息」、「之前也待業了一年半，覺得最能緩解焦慮的方法還是運動，每天去運動中心一個小時，可以讓自己感覺不那麼跟社會脫節，體力也能夠適度的消耗」。