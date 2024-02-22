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工作太難不想學？她帶新人遭拒氣炸 網糾1細節：公司有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，公司近期招募一位新人，自己在教對方如何盤點時，新人竟直言「我不要學」，讓原PO氣到選擇離職。示意圖／ingimage
女網友透露，公司近期招募一位新人，自己在教對方如何盤點時，新人竟直言「我不要學」，讓原PO氣到選擇離職。示意圖／ingimage

不少新人剛入職時，需要由公司前輩帶領熟悉工作內容及環境。不過，一名女網友在Dcard透露，公司近期招募進一位新人，但對方卻不會使用任何文書軟體，害她工作量倍增，甚至在教新人如何盤點時，對方更直言「我不要學」，讓原PO氣到選擇離職

原PO表示，公司某職缺因薪水較低，招募許久都應徵不到人，好不容易近期來了位新人，工作需要會用電腦，但對方卻根本不會使用任何文書軟體，甚至連電腦開關機都不會。她指出，由於新人什麼都不會，所以自己只好從頭教學，「真的不知道公司怎麼想的，招一個人不會電腦的」，害她工作量倍增。

原PO表示，長久下來自己真的感到很累，而最近她要教新人如何盤點時，對方竟直言「不要，這好難，我不要學」，導致這份工作再次回到她身上。此外，平時主管臨時有事，要麻煩新人加班或調班，對方也直接回絕，「所有事情都壓在我身上，真的太累了！」原PO最後則氣到選擇離職。

貼文底下，許多網友認為原PO公司內部有問題，「看完第一段，我就覺得是妳們公司本身的問題比較大」、「沒錯，遇到這種，向上反應沒用的話，就是自己離職了」、「如果公司還是一直丟工作給妳，叫他們資遣新人，薪水再給妳加個三萬好了」、「這不就妳們公司問題嗎？HR（人資）有問題，薪水也不給夠，這種公司就趕緊走吧」。

Dcard 新人 離職

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不少新人剛入職時，需要由公司前輩帶領熟悉工作內容及環境。不過，一名女網友在Dcard上透露，公司近期招募進一位新人，但對方卻不會使用任何文書軟體，害她工作量倍增，甚至在教新人如何盤點時，對方更直言「我不要學」，讓原PO氣到選擇離職。

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