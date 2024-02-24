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不當職場害蟲！六大「職場毒同事」令人退避三舍

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
不當職場害蟲！六大「職場毒同事」令人退避三舍 圖片來源/unsplash
不當職場害蟲！六大「職場毒同事」令人退避三舍 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場毒同事」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的職場毒同事排行。

出社會後，與各種各樣的人相處在所難免，使得職場上的應對進退成為一大學問，而若遇到合不來又避不開的同事，則容易讓工作氛圍變得不愉快且充滿壓力，甚至可能影響到工作表現與心理健康。我們本次便針對「職場毒同事」進行觀測，一起來看看哪種同事行為最受到網友詬病吧！

職場最怕雙面人「背後捅刀」 做事慢吞吞還摸魚根本「薪水小偷」

▲ 網友熱議TOP6職場毒同事 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6職場毒同事 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「職場毒同事」相關話題的討論，可以發現「會陷害同事的雙面人」讓眾多網友忿忿不平。不少人提到自己曾被人前人後兩個樣的同事在背後「捅刀」，更有網友直言「最討厭表面上跟你有說有笑，維持良好關係，但私下卻到處說人壞話的雙面人」，對此有人表示「朋友都會出賣你了，更何況只是一起工作的同事！」，讓許多民眾無奈說道「職場上沒有永遠的朋友」。

而「會推卸責任又偷懶裝忙」的同事，也是令網友避之唯恐不及的類型。作為領同樣薪水、一同為公司打拚的員工，許多民眾就是看不慣身邊那位總是在摸魚的同事，紛紛抱怨「做事情慢吞吞，一點效率也沒有」、「摸魚就算了！有些還會偷睡覺」，甚至有「幫忙同事的工作，結果那項工作以後就變成你負責」的情況發生，讓不少網友直呼這種人根本是「薪水小偷」。

不過也有部分網友提出「只要自己的工作量沒增加，就看看就好」，認為「適當的摸魚是ok的，只要份內的工作有正常做完就好」。

此外，也有人會在辦公期間「製造噪音或異味」，讓身邊的同仁深受其擾。就有許多網友抱怨同事「鍵盤敲有夠大聲」、「在辦公室講電話太大聲，非常影響到他人」，對噪音問題表達無奈。

也有人針對「氣味」頗有微言，說道「在辦公室內下午茶吃雞排的， 是要逼屎誰啊⋯⋯」、「不斷放屁的同事公司裡都是他的味道呢～」、「我是對化學香味忍受度很低的人，每次聞到頭都會超痛」等，對此有人便呼籲「大家都是領薪人，如果真造成別人的困擾，調整一下比較好」點出同事間應該尊重彼此感受，才能營造出愉悅的工作氛圍。

你也遇過以上這些討人厭的同事嗎？人生在世不一定事事都會順自己的意，在職場上遇到與自己相處不來的人時，不妨保持冷靜與理性，嘗試與對方溝通並尋求解決方案，祝福大家都能進入良好的職場環境、遇到合拍的上司與同仁！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「吃到飽餐廳」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/14~2024/02/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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