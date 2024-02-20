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年輕人不肯吃苦只想當「外送員」？ 網曝：錢的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑惑「外送員居然被有些人說成是不辛苦的工作」。示意圖／ingimage
一名網友疑惑「外送員居然被有些人說成是不辛苦的工作」。示意圖／ingimage

許多上班族想要斜槓賺外快，會選擇兼職外送，為自己加薪。不過日前有網友表示，他看到飯店一級主管說「年輕人寧願去跑外送，很少人要做辛苦、被人管的工作」。

一名網友在PTT發文表示，他看到一則南部飯店的新聞，飯店主管說「年輕人寧願去跑外送，很少人要做辛苦、 被人管的工作！」原PO表示「我本來以為外送其實也是體力活，風吹日曬雨淋，有叫我基本上都會給個小費，但現在已經被說成不是辛苦的工作」。

他好奇發問「到底是台灣的主管有問題 ？還是台灣的青壯年勞工有問題？」

對此，網友們回應「當然是錢的問題」、「不能接受自由的老人言論」、「是不願意低薪吃苦，不是不願意吃苦吧」、「你問飯店主管給多少錢？外送員在南部炎熱天氣跑外送不辛苦嗎？」、「飯店如果開3萬3千元，外送員跑4萬元，當然選擇當外送員啊」、「外送只是不奴，哪裡不辛苦？」、「飯店業如果開更高薪水，員工天天被罵也甘願啊」、「外送員的薪水也不高吧，還要考量到風險跟成本」、「飯店哪個基層可以一開始就4萬？外送員認真跑還會到5萬」。

外送員 薪水 飯店

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