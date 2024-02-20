想離職了嗎？上班族薪資滿意度僅38分 63%自認曾被「變相減薪」

龍年開工了，上班族對自己的薪資是否滿意？yes123求職網「龍年薪資滿意度與升遷難關調查」發現，高達91%上班族不滿意自己的薪資水準，平均滿意度只有38分，而且有63%上班族表示，過去一年曾因加班費被刪、分紅縮水等原因，自認被「變相減薪」。

yes123求職網調查顯示，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，有高達91.4%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，不過比例已低於去年93.7%。在這些「薪情差」的勞工當中，有87.7%坦言因此「有」離職念頭。

雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望「金龍年行大運」，公司能替自己加薪。調查發現，想要達到「滿意」程度的話：其中有27.7%希望，今年月薪至少多「五千元」；甚至有17.3%表示，要加「一萬元(含)以上」。此龍年平均調薪期望值落在6,016元，比去年的5,831元，又多了185元，增幅為3.2%。

「薪情」差更加反映在滿意度上，勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在37.7分，雖然略高於去年的36.5分，還是創下十一年次低水準。其中自評「零分」比例15.7%。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。

更糟糕的是，若回顧過去一年，去年曾經遇過「變相減薪」的上班族，比例更高達63.3%。 調查發現，在可複選狀況下：其中63.3%遇到「年終獎金縮水」；43.6%屬於「刪減加班費」；33.8%為「分紅縮水」；有的則屬於「刪減績效獎金」(31.5%)，以及「刪減三節獎金」(29.5%)。另有「刪減職務津貼」(22.1%)、「刪減交通津貼」(20.4%)、「刪減全勤獎金」(18.8%)，以及「刪減用餐津貼」(17.3%)、「刪減差旅費」(14.4%)。