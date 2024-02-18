一場績效面談⋯讓全組人年後集體離職 這位主管哪裡做錯？

摘要 1.與員工討論績效時，除了聚焦在員工業績與目標數字的落差外，也要了解他過程中做到哪些成績。 2.只聚焦在目標數字的差距上，讓員工容易產生落差心態，無法感到被肯定。 3.若能讓員工抱持收穫心態，讓他知道每一個收穫都是一個肯定，他會產生信心，更有意願去討論如何改進執行過程。

去年年底，我協助一家公司培訓主管們。會有這個培訓需求，是因為該公司的總經理，認為主管們，遇到問題時都沒有邏輯和系統的尋求解決方案。因此希望我來協助他們。

課程中會進行分組，每組必須提出工作上遇到的問題，當作實務演練。其中有一組的題目很有趣：「為什麼我的下屬都離職了？是我的管理有問題，還是現在的年輕人，一不高興就離職了？」

我請提出這個問題的主管Kenny分享實際狀況。他說，部門有5位年輕同仁，年資都是2、3年。他在去年底打考績的時候，發現所有人都沒有達成年度目標，因此他非常生氣，要求每個人講出理由。一個月內，這5個人就陸續離職了，這讓他反省自己是不是管理出了問題。

相信大家多少都遇過這種情況，我猜想Kenny以前的主管，也可能是用類似的方式進行績效面談，讓他耳濡目染，當上部門主管後也用相同模式對待下屬。

只看數字，不看過程，員工怎麼想？

管理目標的工具，就不得不提到AIG法——收集資料、客觀呈現，以便改善後續的管理。

現況（Actual）是多少？理想目標（Ideal）是多少？兩者之間差距就是問題（Gap）。例如：今年的業績目標是5000萬 ，最後做到了4000萬 ，之間差了1000萬，這就是問題。

當問題發生時，如果主管嚴厲的指責下屬，逼問沒達標的理由，這時同仁會感到非常沮喪，畢竟那麼努力了，在冰冷的數字面前卻不值一提。

但管理不能只用AIG法，還需要搭配其他的工具，像是SAM法：Start（起始點）、Achieve（達成）、Measure（量測）。

回到5000萬業績的例子，起始點是0（S），員工努力達成4000萬的業績（A），量測（M）就是A−S＝4000萬，這個數字就是業績的收穫值。

你用目標衡量他，這位員工確實沒有達標，但如果你用SAM方法來看，其實他已經達到一定的里程碑了。因此我們應該先聚焦他是如何從0做到4000萬，詢問他做了哪些事，一一盤點後，再討論如何從4000萬變成5000萬。過程中也要給他鼓勵和信心，讓他知道自己的成果是值得肯定的。

把落差心態轉換成收穫心態

這樣的方式，就能從聚焦在目標數字的落差心態，轉變成收穫心態。

當一個人處在落差心態，他會很沒自信，因為再怎麼努力，都無法達成目標。工作會讓他非常大的負面情緒，甚至自暴自棄，心死離職。

若是抱持收穫心態，每一個收穫都是一個肯定，並且讓人產生自信心。這樣就能再深入檢視，用了哪些方法、能否再優化改進。

這幾年，我常常輔導企業主管調整領導方式，SAM法帶來了巨大且微妙的效果，因為它從人本角度出發，挖掘人的無限潛能。因此在談AIG法之前，建議各位主管先用SAM法與同仁溝通。

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