妹子靠嘴工作！友讚「百年一遇爽缺」 網搖頭：在浪費生命

許多人找工作喜歡以「錢多、事少、離家近」為首要條件，不過有女網友在Dcard透露，她目前在一間診所擔任櫃台人員，平時只須接電話和掛號，薪水則是底薪，但太輕鬆的工作內容卻讓她感到罪惡，擔心自己學不到任何東西。

原PO以「工作輕鬆到覺得自己很廢」為題發文稱，自己剛入職一間診所的櫃台人員3至4個月，薪水只有底薪，但有發放三節獎金，並按照勞基法給予加班費。她說明，自己只需要負責接電話和掛號，雖然每天都會面對很多人，「但只要靠嘴巴，不用體力跟勞力或太多腦力」。

原PO指出，後來朋友來探班，羨慕的向她表示「這是百年一遇的爽缺」，但自己卻很擔憂無法在工作中學習任何東西，並坦言「畢竟領死薪水不可能做一輩子」。她透露，雖然上班很輕鬆卻不能滑手機，沒有客人時也不能打瞌睡，因為老闆會透過監視器看診所內的狀況。

若硬要說該工作的缺點，原PO表示「老闆有強調櫃台是門面，上班有要求裙子，對儀態也有一定要求」，而她身高是173公分，體重為55公斤，仍常常被老闆娘提醒「不要駝背」。她表示，即便自己剛好有空閒時刻，想幫忙其他員工，也會被說櫃台不能沒有人。

原PO說明，這間診所的背後金主是知名大藥廠，不太有資遣問題，裡面多數的員工很資深，流動率極低，這份工作是她主動投履歷才應徵上。不過原PO看著同期好友在職場上發光發熱，讓她越來越有罪惡感，無奈嘆「覺得自己好廢」。

貼文一出，不少網友搖頭表示，「這哪是爽缺？」、「看到底薪就知道，該換了」、「聽起來好痛苦…還是要找點自己想做的事情做，不然底薪又不能幹嘛，真的在浪費生命」、「只有底薪不應該高興吧」、「這不是爽缺，這是雷缺，趕緊閃吧」、「底薪又有監視器不能滑手機，不是爽缺，只是在浪費生命而已」。

也有網友建議原PO多充實自己，「工作一陣子之後，可以利用時間整理履歷，檢視自己入職這段期間有收穫到什麼，學會了什麼技能、得到什麼新的經驗及認知，並把這些盡可能的量化，未來想換工作都會有幫助的」、「如果工作沒有太多壓力，可以用下班時間充實自己，準備好了再跳槽」。