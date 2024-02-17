宅配通年終領1萬！工會氣炸曝「開工紅包50元」：這麼羞辱不如不發

台灣宅配通過去爆出拖延加班費爭議，現在工會又指出公司不重視基層，四大宅配物流公司，宅配通公司年終最少，年終只領一萬，開工紅包甚至只有50元，氣炸轟「這種羞辱性的紅包，不如不要發」。

工會在臉書粉專「我們是宅配通員工」貼出聲明怒轟，宅配通的年終不及同業的5分之1，宅配通年終只發20.5天，而且是用底薪來算，過年期間奔波送貨的基層司機只領到平均1萬的年終，基層員工與主管幕僚年終比例失衡，拿來包紅包可能都不夠用。

工會進一步說，開工紅包只有50元，而且是超商禮券，氣炸說「這種羞辱性的紅包，不如不要發」，連經理都忍不住表示「丟臉死了」，很多司機拿到紅包拆都沒拆就送人了。

聲明中也提出五點訴求，包含「公司應加碼年終與紅包」、「應取消延長收件的公告」、「應取消延長收件的公告」、「公司應徹底進行改革，改善薪資待遇與勞動環境職安環境」、「週日請還給我們家庭休假日」，呼籲公司不要成為血汗公司的兇手，善待基層打拼的員工。