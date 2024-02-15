拿到開工紅包竟讓他想離職 原因曝光惹怒眾人：不爽不要幹

過年期間，多數的公司行號都休假多日，開工的日期則不一樣，有一名網友抱怨被老闆「騙」來公司拜拜，拿到的紅包只有少少的200元，讓他氣得說「就算最低薪資也不夠吧」，而有另一名網友也不滿大年初六開工紅包只拿到600元，但兩人的貼文都引起不少鄉民的怒火。

原PO在「爆料公社」發文抱怨說，過年前老闆告訴他們初四到公司拜財神就有紅包可以拿，但名額只有6個，看有誰自願參加，他聽到有紅包領立刻爭搶報名，也順利地搶到名額。初四當天早上8點原PO就到公司，拜完財神後開心領到紅包，沒想到裡頭的金額只有200元，讓他非常傻眼。

老闆還要他們把桌上包括蘇打餅乾和糕類等零食帶回家，當作是福利，但原PO非常不滿，「年輕人誰會愛啊！7早8早來公司拜拜，一路忙到9點多只拿200，就算最低薪資也不夠吧」。

無獨有偶，PTT上也有一名網友抱怨，今天大年初六開工日，收到老闆發的開工紅包，打開一看竟然只有600元，讓他不免有些怨言，甚至心寒地想離職，「雖然說是新鈔，但現在萬物皆漲，只給六百會不會太寒酸？」

兩名網友的抱怨文引起不少抨擊，「年輕人，就是年輕人，沒有期待，就沒有傷害，下次記住了」、「告訴自己要嘛繼續做，不然就是充實自己換跑道，這年代賺錢已經不是那麼簡單了」、「不爽不要幹了啊，你去開家公司當老闆啊，乖乖當你的社畜啦」、「不錯了吧，我們只有水果吃」、「開工紅包本來就是意思一下的，還在菜？」、「你還有開工紅包拿，我什麼都沒有」、「這本來就是討喜氣而已，有就偷笑了」。