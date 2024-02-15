勞動部高分署130場免費課程 助攻再就業

勞動部高屏澎東分署今年將推出130場免費促進就業課程，內容有就業競爭力檢視、產業現況介紹、職涯發展與規劃、自我瞭解及職涯性向分析等，預計可讓逾2500名求職民眾受惠。

高屏澎東分署今天新聞稿指出，今年將以「勇往職前，翻轉未來」為系列主題，推出130場免費促進就業課程。這一系列課程針對失業者再就業的困難與需求規劃設計，以「企業參訪活動」、「一般課程研習」、「小團體活動」及「就業諮詢」等方式辦理。

高屏澎東分署表示，這些課程不僅可以提升求職者的就業能力，例如尋職、面試、職場溝通技巧等，增加求職者的就業競爭力；也可以擴展求職者的就業視野，讓求職者可以瞭解更多的職業資訊、職業趨勢、職業需求等，幫助求職者做出適合自己的職業選擇。

另外，課程還可以提供求職者專業的職涯諮詢、規劃及職涯轉換等服務，協助求職者解決職涯困擾，促進求職者的職涯滿意度。最重要的是，還可以增加求職者與雇主之間的接觸機會，提高求職者的就業機率。

47歲徐姓民眾原本在建築工程業擔任行政助理3年多，英文能力不錯；但因經濟不景氣遭資遣，他到屏東就業中心申領失業給付，參加高分署辦理的促進就業小團體課程「『藝』起向前走」，以及人才評鑑施測工具。

「真的很高興在這樣的年紀還能找到意想不到的工作」，徐姓民眾藉由與講師的互動，讓他探索出不一樣的自己，又經由就業服務員的職涯輔導，重新規劃他的職涯方向及目標。最後成功在一家教育傳播公司擔任線上英文教學老師。

高屏澎東分署長郭耿華表示，適性輔導促進就業是勞動部高分署的重要工作之一，透過提供多元化的職涯輔導，協助失業者重新找回自信，並提升就業競爭力，讓他們能夠順利就業。

郭耿華鼓勵更多的失業者不要放棄自己，透過積極參與各種就業服務，找到適合自己的工作，每個人都可以成為翻轉未來的主人翁。