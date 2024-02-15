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2月工作日少又遇連假！老闆發完整薪水喊「最痛苦」 網全不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老闆表示，2月天數少還是要發出完整一個月的薪水，悲喊「最痛苦的一個月」。示意圖／ingimage
一名老闆表示，2月天數少還是要發出完整一個月的薪水，悲喊「最痛苦的一個月」。示意圖／ingimage

2月是不少上班族最喜愛月份，不但天數少，今年還逢春節、228連假。但一名老闆抱怨這是「最痛苦的一個月」，因為自己仍須給出完整的月薪和休假，其他網友看見貼文一面倒不挺，「老闆就痛2月，我們痛12個月」、「你當老闆之前不知道一年有365天嗎？今年2月有29天，你還賺了一天」。

一名男網友以「2月是老闆最痛苦的一個月」為題，在Dcard工作版上發文表示，2月是天數最少的月份，但一樣要給完整的月薪和休假，自己付的租金也是完整一個月，如果遇到過年紅字特別多，2月可能才營業10幾天。他直言，希望勞基法能為資方著想，並建議「每個月要有浮動薪水，以營運利潤決定當月薪水」。

貼文一出，引發網友們的強烈抨擊，「那還叫什麼勞基法？叫『資』基法好了」、「沒錢就不要當老闆」、「他感覺就是有錢自己賺，有難大家擔」、「那你乖乖去當勞工不就好了？」、「這什麼慣老闆發言，你這個月利潤比較多你就會多發給我嗎？」、「照你這樣說，當月公司打平，員工薪水也不用發啦，因為沒賺錢」、「老闆就痛2月，我們痛12個月餒」、「你可以把所有員工開除，等過完年假省完薪水再找一次」。

也有人回應，「有些月份有31天的，那老闆是否可以多一天薪資給員工啊？」、「可是你當老闆之前不知道一年有365天嗎？今年2月有29天，你還賺了一天」。另外有一名網友直言，這篇文章純屬引戰，「大家不用太認真，這個人一臉就來引戰的，這種文章看看就好。台灣一堆慣老闆，這種事也不是第一天了，估計發文的也不是老闆，過完年純粹無聊想引戰而已」。

上班族 月薪 老闆 連假

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