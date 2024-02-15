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春節後求轉職高峰期 善用免費資源...47歲行政助理變英文老師

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
勞動部屏東就業中心特別舉辦「開春找頭路，好運龍乎你」，端出「好柿花生（好事發生）」手工皂」好禮，為民眾開春求職送上祝福。圖／屏東就業中心提供
勞動部屏東就業中心特別舉辦「開春找頭路，好運龍乎你」，端出「好柿花生（好事發生）」手工皂」好禮，為民眾開春求職送上祝福。圖／屏東就業中心提供

春節後是求職跟轉職潮的高峰，勞動部高屏澎東分署今年推出130場包含就業競爭力檢視、產業現況介紹、職涯發展與規畫、自我瞭解及職涯性向分析課程的免費促進就業課程，助民眾順利求職；另勞動部屏東就業中心特別舉辦「開春找頭路，好運龍乎你」，端出「好柿花生（好事發生）」手工皂」好禮，為民眾開春求職送上祝福。

高屏澎東分署長郭耿華說，促進就業系列課程針對失業者再就業的困難與需求規畫設計，以「企業參訪活動」、「一般課程研習」、「小團體活動」及「就業諮詢」方式辦理，透過課程不僅可提升求職者的就業能力，如尋職、面試、職場溝通技巧，提升求職者的就業競爭力，也可擴展求職者的就業視野，瞭解更多職業資訊、趨勢、需求，幫助做出適合的職業選擇。

47歲的徐姓男子原在建築工程業任行政助理，英文能力佳，因經濟不景氣公司營運縮編遭資遣，他到屏東就業中心申領失業給付，透過就業服務員協助參加促進就業小團體課程「『藝』起向前走」和人才評鑑施測工具，藉由與講師互動重新認識自己，經職涯輔導重新規畫職涯方向及目標，最後在一家教育傳播公司擔任線上英文教學老師。

郭耿華說，適性輔導促進就業是勞動部高分署的重要工作之一，透過提供多元化的職涯輔導，協助失業者找回自信並提升就業競爭力，讓他們能夠順利就業；「老徐」因參加促進就業課程的啟發而從一名行政助理翻轉成英文老師，邁向教育職人的第二人生，失業者不要放棄，透過參與各種就業服務，找到適合自己的工作，每個人都可以成為「翻轉未來」的「老徐」。

為讓求職民眾開工首日有個好彩頭，屏東就業中心準備「好柿花生手工皂」，為民眾開春求職獻上祝福，預約求職民眾憑預約報到單並拍攝「就業促進方案宣傳文宣」，用LINE分享3位以上親友，可參加「QRCODE抽好禮」，獲得手工皂1份或宣導品組合包1份。可電洽屏東就業中心(08)7559955。

屏東 求職 職涯

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