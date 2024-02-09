職訓3個月 54歲變房務清潔達人

五十四歲的小迦姐，原本在雲林虎尾經營花店，因大環境改變與婚姻生活不睦，促使她決定歸零再出發，但受限學歷、年紀，只能四處打零工，和朋友合資開ＫＴＶ小吃店又適逢疫情，導致慘澹收店。先前她看見勞動部房務清潔職前班的消息，參訓後不僅習得專業職能，還創立工作室，順利開創職涯第二春。

「參加勞動部職業訓練課程，真的是改變我人生的轉捩點」小迦姐說，訓練單位結合理論與實務操作，只要用對方法，房務清潔也會變得快速又簡單，在歷經三個月訓期後，成功蛻變成清潔達人，還在訓練單位協助下成立清潔工作室。

小迦姐也因此除了與嘉義市多家知名飯店合作房務清潔，也穩定接洽多筆居家打掃，經濟上有了大幅度的改善。小迦姐呼籲想要重返職場的婦女們，善用政府資源提升職能、打造職涯第二春。

發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，勞動部也推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對旅宿業房務員、清潔人員專案媒合，參加職前專班的結訓學員，將發給一次性獎勵金五千元，後經就業中心推介受僱專案職缺，每月再加領六千元至一點三萬元獎勵金，最長可領十二個月。