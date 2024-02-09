旅宿業缺工 開放移工進度受阻

旅宿業疫後喊缺工，為此，交通部觀光署去年十月底將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，本月初召開專家學者工作小組會議。勞動部官員說，經專家學者檢視，仍有三大項資料必須補齊，包括不同類型旅館的缺工情形、旅宿業房務清潔職務的國際薪資比較、中高齡勞工職務再設計措施。視年後觀光署補件，再決定是否召開會議。

交通部觀光署表示，收到會議記錄後，會盡速補充資料。

為緩解缺工，勞動部自去年五月推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，將旅宿業房務人員、餐飲業內外場服務與廚務人員，以及航空站地勤作業人員與航機清艙人員等列為專案媒合對象，但旅宿業媒合率成效低迷，一直無法拉升。

勞動部曾調查，三成四的被推介者卡關在等候通知面試或面試結果，但勞動部去年底將逾五成求職者投履歷七天內未收到通知的事業單位列入關切對象，加強訪視後，發展署就服組副組長黃巧婷說，廿三家業者都已改善。

但據統計，截至一月底，旅宿業符合專案職缺媒合共一三三○個職缺，公立就服機構推介六四四八人，推介雇用人數僅五四五人，推介就業率僅百分之八點四五。黃巧婷說，疫後缺工專案預計試辦至六月底，屆期前將檢討。

雖距離六月底還有段時間，但觀光署已送來評估報告。發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國轉述，專家學者建議觀光署應分類不同類型旅館的缺工情況，也應對比其他國家旅館房務清潔人員的薪資水準。此外，由於旅宿業宣稱已提高薪資，對於提升後的攬才成效也要報告；同時，旅宿業針對中高齡勞工的職務再設計、自動化具體措施也須進一步詳述。

至於勞動部自行做的性別、族群影響評估報告，蘇裕國說，報告指出，從事住宿業房務清潔工作約一點四萬人，其中女性受僱者比例將近八成，中高齡受僱者也占了全體約四成；旅宿業工作居是原住民族勞工的第三熱門從事行業，僅次於營造、製造，分布以宜花東及原鄉地區為主。報告也發現，從事房務清潔工作的意願，以工作負荷、薪資、工時為主要考量。