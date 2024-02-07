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主管記性好的秘密！時刻紀錄員工錯誤 下屬驚呼：根本「死亡筆記本」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友無意間發現主管有一本紀錄員工錯誤的筆記本。示意圖／Ingimage
一名網友無意間發現主管有一本紀錄員工錯誤的筆記本。示意圖／Ingimage

主管在帶領團隊時，必須要用對方法才能凝聚員工的向心力，讓團隊走得長遠，反之，用錯方法則讓員工苦不堪言。一名網友近日無意間發現主管有一本「死亡筆記本」，裡面鉅細靡遺地紀錄每位員工的錯誤，讓他相當無言。

一名網友在Dcard以「不小心看到我主管死亡筆記本」為題發文，提到有一次主管不在座位，他將文件放到主管桌上時，無意間發現一本筆記本，內容寫著某位即將離職的同事，從入職至今犯的錯誤，例如打瞌睡、主管奪命連環扣才接聽電話等，且犯錯的時間、地點皆相當詳盡。

原PO瞄完主管筆記本內容後，才明白為何主管對每位員工犯的錯都能記得非常詳細，直呼這根本是一本「死亡筆記本」。原PO回憶，每年度的考核，主管都會翻員工的舊帳，連離職很久的同事，都經常拿出來批評一番，「若惹他不高興，他就會針對這些事情開刀，甚至跑去跟上面長官告我們狀」。原PO認為，如果主管能拿一半紀錄「死亡筆記本」的精力，用在工作上，也許能減少他人的反感，也能增進與合作廠商的溝通。

許多網友認為原PO主管的作法相當小心眼，「真是負能量滿滿，同意原PO說的，如果他能把一半心力放在工作上，對他自己、對同仁、對公司都會比較好」、「記下來，然後要報仇嗎？光想就毛骨悚然」、「把離職員工拿出來鞭、翻舊帳什麼的，表示心眼很小吧？講難聽的，今天看一個人不順眼，連呼吸都有錯。」、「可以離職了，心眼那麼小的人，能做的了什麼大事嗎？」

但也有網友抱持不同的看法，「把事做好，就不怕被做紀錄」、「主管不用打考核嗎，記下來很正常吧？」、「撇除主管個人，記筆記算用心的吧？不然有些公司，都是馬屁精領最多，也沒有比較好」、「我覺得很正常欸，不然打考績就會有很多爭議，當主管被質疑為何打低分時也可以拿出具體事證來證明」。

主管 考績 職場 離職

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