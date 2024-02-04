從管500人的高層被調到2人小單位！他嘆：心力給了公司、忘了自己的職涯

摘要 1.工作穩定，卻沒有思考自己的職涯方向，是一件很危險的事。 2.要有居安思危的心態，別把時間都貢獻給工作，要留時間給自己探索職涯。 3.調整你下班後的時間運用方式，參加讀書會、進修課程，能拓展自己的視野和人脈。

去年年底，我舉辦了一次Podcast的線下聚會，其中有好幾位聽眾，都提到一個相同的問題：「工作很穩定，但想要更好，不知道如何規劃。」這讓我想起，這陣子發生的一個故事。

幾年前我認識了一位高階主管Bryan，他服務公司約有10年，過程中的努力不說，也常利用週末進修管理的知識。由於他每年的工作績效都不錯，一路從基層主管做到高階主管。

當年我認識Bryan的時候，他已時常思考怎麼做可以讓部門更好，甚至是未來幾年，公司可能會遇到哪些危機、怎麼預防。有一次，他提到公司之後會不斷購併，但他完全沒有購併的概念，因此就報名相關課程。聽他說的當下，我覺得公司能有這樣的主管，好幸福喔。

過了段時間，他跟我說，公司發生一些事情，他的職位被拔掉了，從原本管500人的高階主管，變成只管2個人。他完全不清楚為什麼突然會被撤換，只聽說高層對他有意見。

聽到這般噩耗，我問他「你還好嗎？」當下，我們兩個人的眼眶都紅了，我真的很替他抱不平。後來我才知道，原來他沒有做完整的職涯規劃，因為他時刻都在想現在工作的事，根本沒有思考未來的事情。

保持居安思危的心態

一位聽眾Peter聽完感嘆，我們時常沒有保持危機感，以為工作很穩定，就不去想未來的事。但工作是一時的，職涯是一輩子的。不管現在的工作如何，一定要保留時間探索自己想要的人生和職涯。清楚自己的人生與工作目標，才能知道如何前進。

調整時間的運用方式

我認為，如果你不知道職涯方向，就必須擴展你的視野，調整你運用時間的方式。

我之前參加了一個大型實體讀書會，當天來約一百多人。一問之下，好幾位的工作都很穩定，但不想下班回家追劇浪費時間，因此參加讀書會，擴展自己的視角和人脈。

一位朋友說，參加半年的讀書會，讓他從毫無職涯規劃，到現在已經建構出一些方向，並可以常常跟讀書會的朋友討論。

創造進步環境

另外一件重要的事是，創造環境的重要性。

我曾在Podcast訪問一位來賓，「為什麼你當年會去美國讀大學？」他說，從小他就身處在一種環境，身邊親戚都在美國讀書，並耳濡目染美國的文化，這讓他對留學美國抱持一個嚮往。

假設你現在的工作很穩定，但想要更好，又不知道從何改變，你可以試著創造一個環境先改變思維，也許就會讓你對人生的目標越來越清楚。

你可以參加職涯協會、認證班或進修課程，與講師、同學們互相交流，創造出人生的更多可能。

總結來說，創造危機感、調整時間的使用方式、創造進步環境，這3種方法只要跟著做，一定可以在職場中屹立不搖。

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