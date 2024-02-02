夜班護師獎勵入帳 「白班爭取中」

八成以上醫院護理人員需輪值三班，是護理人員離職的主因之一，為此，衛福部編列四十億元專款，用於醫院輪值夜班護理人員獎勵，昨發出第一筆獎勵金，共二點○一億元，撥給三九六家醫院，估逾萬人受惠。衛福部照護司長蔡淑鳳也鬆口，指三班護病比達標、醫院白班與業務量較大的繁重工作加給等獎勵機制，將列為下一階段公務預算爭取重點。

衛福部健保署專委陳依婕指出，考量春節假期因素，先行預撥一月護理人員夜班獎勵金，由各醫院將款項撥入護理人員帳戶，小夜班每班獎勵四○○至六○○元、大夜班每班獎勵六○○至一千元。

截至去年底，護理執業人數十九萬廿四人，為鼓勵醫院護理人員留任並提升輪值夜班的意願，衛福部今年編列專款項目四十億元。蔡淑鳳表示，其中廿七億元用於急性一般病床夜班護理人員，依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，由健保署按月撥付款項；其餘十三億元則由醫院統籌運用於提升院內其他須輪值夜班單位護理人員夜班費。