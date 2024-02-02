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郵務士告贏 勞團：績效獎金應列工資

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞團昨在行政院前抗議，要求政府遵循法院判決，將績效獎金等薪資項目列為工資，且國公營事業單位都應一體適用。記者葉冠妤／攝影
勞團昨在行政院前抗議，要求政府遵循法院判決，將績效獎金等薪資項目列為工資，且國公營事業單位都應一體適用。記者葉冠妤／攝影

績效獎金未納薪資中華郵政郵務士王耀慶告贏中華郵政，討回九點三萬元勞退金，也讓中華郵政恐面臨上萬名「王耀慶們」員工追討潮。台灣郵政產業工會、工鬥、中華電信工會等勞工團體昨赴行政院陳情，要求政府應遵循法院判決，將績效獎金等薪資項目列入工資，且國公營事業單位都應一體適用。

行政院昨為此邀集相關單位開會，交通部次長陳彥伯表示，昨僅討論中華郵政公司的部分，未談及其他國營事業，其他員工是否比照處理未有結論；中華郵政則說，已蒐集相關單位意見，將研議後續處理方式，希望在相關單位的意見及員工權益中達到平衡。

中華郵政發放績效獎金、考核獎金，過往未納勞健保投保、勞退提撥薪資計算，遭勞保局開罰，二○二○年起補正納入薪資計算，但因不溯及既往，使王耀慶提告中華郵政追討納入後的提撥勞退；近日二審判決出爐，王耀慶告贏中華郵政，也讓內部不少員工有意跟進比照追討。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，包含績效獎金、夜點費、壽險甲佣等，都已被法院認定有勞務對價性，是勞工勞務付出的報酬，應列為工資計算退休金，政府作為雇主應該守法，而非當慣老闆，呼籲行政院盡速處理，做出對勞工最好的決定。若不全面適用，難道要每位郵工都去打訴訟嗎？

桃園市產業總工會顧問葉瑾瑜強調，過去也有中油員工爭取夜點費列入工資計算，好幾百名勞工提起民事訴訟才確定，無疑是浪費司法資源，中華郵政這筆錢不還給勞工，等於國家帶頭踐踏法律，做出錯誤示範，且績效獎金列入平均工資不該僅中華郵政適用，相關國公營事業單位都應該跟進，呼籲政府欠錢不要欠過年。

中華電信工會顧問蘇弘廷也提到，績效獎金列入平均工資爭取了十幾年，公司至今不願意，主張國公營事業單位適用辦法應一致。

中華郵政公司表示，行政院昨有邀集各單位交換意見，郵政公司會把這些意見帶回、彙整，並研議後續處理方式，預計還要一段時間，工會的聲音及員工的權益都會納入考量。

中華郵政 績效 薪資

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