快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老闆年終發200元喊「禮輕情意重」 網怒酸：不如不給

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆新年將屆，企業陸續發放年終獎金，但金額數字幾家歡樂幾家愁。示意圖／Ingimage
農曆新年將屆，企業陸續發放年終獎金，但金額數字幾家歡樂幾家愁。示意圖／Ingimage

逢年關期間，員工往往最期待尾牙，還有年終獎金的發放。但有一名網友透露，老闆發年終時講了一句話，讓他直呼實在「發人深省」。一票網友看見貼文，也傻眼認為「有點侮辱人」、「不如不給」。

一名網友於臉書社團「爆廢公社二館」分享年終獎金的照片，畫面中兩個裝現金的紅包，各只有100元鈔票兩張，他無奈表示，「禮輕情意重，這是老闆發年終時說的話，發人深省...」。

對此，不少苦主也抱怨，「有給現金還不錯，我們是給折扣券」、「我也遇過共體時艱，老闆住著新買的房子，開著新買的阿法」、「這個我也看過，今年都虧錢生意真難做！然後我就看著車商開著運輸車，載著藍寶堅尼大牛準備下剛到的新車了」、「我還收過老闆包的300紅包，過年有夠晦氣的」、「我老婆收到兩包魚丸，就是年終了」、「這是我年終的幾百倍了，以前沒年終沒尾牙，撐了3年半離職」。

也有網友傻眼搖頭說道，「好意思嗎？」、「說真的200不如不要包，有點侮辱人」、「如果真的給個幾百，那真的不如不給比較好」、「跟參加白事的車馬費回禮一樣」、「你跟他（老闆）說200，當我乞丐是不是？」、「多給我2天假比這200還值」、「包給3歲小孩也沒這麼少」、「回應老闆，拿多少錢做多少事」、「該離職了，發這種200不如不要」、「包給我家的狗的紅包就200」、「包200是侮辱我」。

年終獎金 老闆

延伸閱讀

路邊停車收到「1紙條」！她照著做賺到200元紅包 網：學起來了

耳鼻喉科天天爆滿「候診1小時起跳」！網苦喊：等到睡著還過號

過年比上班還累？他嘆「難得放長假卻更忙」 引兩派網友論戰

她不解講電話為何要開擴音？ 意外釣出一票人曝隱藏好處

相關新聞

老闆年終發200元喊「禮輕情意重」 網怒酸：不如不給

逢年關期間，員工往往最期待尾牙，還有年終獎金的發放。但有一名網友透露，老闆發年終時講了一句話，讓他直呼實在「發人深省」。一票網友看見貼文，也傻眼認為「有點侮辱人」、「不如不給」。

早上報到中午就離職！他傻眼「新人太白目」 過來人嘆：很常見

職場上有各式各樣的人，難免會遇到特別的狀況。就有網友在PTT分享，近日公司剛來一位新人，自己早上才帶她認識環境，沒想到對方在午休時就說要離職，讓原PO超級傻眼。

坊間永續管理師 只是自我成長

綠領人求需求增，相關課程因應而生，但課程內容和師資良莠不齊。環境部強調，目前無「永續管理師」、「減碳規畫師」等證照，這些...

綠領人才班 勞部搶先開

民間綠領課程雨後春筍出現，相較環境部遲未進行相關課程，或針對師資做規範，考量企業有相關人才增能需求，勞動部倒是已搶先積極...

企業碳焦慮 永續課成顯學亂象多

因應二○五○淨零碳排，企業相關「綠領」人才需求若渴，人力銀行數百個職缺在招募「永續管理師」，其他類似職缺也不少。相關課程...

超氣！老闆兒嗨中尾牙大獎 過來人曝「殘酷內幕」：無賴很多

每到歲末年終時，許多公司行號都會舉辦尾牙，讓不少員工非常期待抽到大獎。然而，有女網友在Dcard透露，今年公司尾牙的大獎，竟被老闆兒子抽中，讓她非常傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。