老闆年終發200元喊「禮輕情意重」 網怒酸：不如不給

逢年關期間，員工往往最期待尾牙，還有年終獎金的發放。但有一名網友透露，老闆發年終時講了一句話，讓他直呼實在「發人深省」。一票網友看見貼文，也傻眼認為「有點侮辱人」、「不如不給」。

一名網友於臉書社團「爆廢公社二館」分享年終獎金的照片，畫面中兩個裝現金的紅包，各只有100元鈔票兩張，他無奈表示，「禮輕情意重，這是老闆發年終時說的話，發人深省...」。

對此，不少苦主也抱怨，「有給現金還不錯，我們是給折扣券」、「我也遇過共體時艱，老闆住著新買的房子，開著新買的阿法」、「這個我也看過，今年都虧錢生意真難做！然後我就看著車商開著運輸車，載著藍寶堅尼大牛準備下剛到的新車了」、「我還收過老闆包的300紅包，過年有夠晦氣的」、「我老婆收到兩包魚丸，就是年終了」、「這是我年終的幾百倍了，以前沒年終沒尾牙，撐了3年半離職」。

也有網友傻眼搖頭說道，「好意思嗎？」、「說真的200不如不要包，有點侮辱人」、「如果真的給個幾百，那真的不如不給比較好」、「跟參加白事的車馬費回禮一樣」、「你跟他（老闆）說200，當我乞丐是不是？」、「多給我2天假比這200還值」、「包給3歲小孩也沒這麼少」、「回應老闆，拿多少錢做多少事」、「該離職了，發這種200不如不要」、「包給我家的狗的紅包就200」、「包200是侮辱我」。