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早上報到中午就離職！他傻眼「新人太白目」 過來人嘆：很常見

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，近日公司剛來一位新人，自己早上才帶她認識環境，沒想到對方在午休時就說要離職，讓他超級傻眼。示意圖／ingimage
網友分享，近日公司剛來一位新人，自己早上才帶她認識環境，沒想到對方在午休時就說要離職，讓他超級傻眼。示意圖／ingimage

職場上有各式各樣的人，難免會遇到特別的狀況。就有網友在PTT 分享，近日公司剛來一位新人，自己早上才帶她認識環境，沒想到對方在午休時就說要離職，讓原PO超級傻眼。

原PO透露，最近公司來了一位新人，「早上帶她認識環境，順便講解一下業務狀況」，為了歡迎對方剛入職，自己還決定請新人吃午餐。不料，該名新人在午休時坦言「工作不適合」想離職，讓原PO傻眼直呼「那我早上資料都白寫了，真的有這麼白目的人？」

貼文一出，釣出許多過來人分享，「真的有啊，而且還不少」、「有阿，我也是這幾天遇到一個半天閃人的」、「有的，之前來單位的新人是下班提離職的，然後主管臉都黑了，因為他訂好餐廳要迎新」、「我以前也有過，不過是吃完中午便當才走」。

但也有不少網友認為提早離職是好事，「不適合早點離開，對雙方都好」、「總比學會才離職好吧」、「早點走才好吧，不然拖兩個月才走有比較好？」；不過有網友提醒原PO可能會被人資約談，「感覺是你的問題」、「你等等就要被人資約談了，小心」、「完了，你要被開檢討會議和寫報告了」。

PTT 新人 離職

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