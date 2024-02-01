綠領人才班 勞部搶先開

即將迎來農曆新年，許多人也會考慮藉此時期轉換工作跑道，一名網友有意在2月底離職，並在離職前用完特休，但主管卻表示希望能做到3月，避免公司找不到人，對此，該網友詢問，若離職預告期為20天，過年期間是否包含在內，引發討論。

2024-01-31 15:09