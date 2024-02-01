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綠領人才班 勞部搶先開
民間綠領課程雨後春筍出現，相較環境部遲未進行相關課程，或針對師資做規範，考量企業有相關人才增能需求，勞動部倒是已搶先積極開辦相關訓練課程。去年綠領人才相關課程共兩百堂，訓練六九六七人，今年則預計訓練七三四○人。
各產業對於綠領人才需求高，就連高鐵昨天才剛貼出的徵才公告，都在找「永續管理師」，其工作內容包括研析國內外永續相關政策、法令、環境、技術等，也因為企業需求高，讓勞動部、工研院、工業局等單位都在開相關培訓課程。
勞動力發展署訓練發展組長沈文麗說，按照產業創新條例，中央目的事業主管機關會針對綠領人才訂定相關職能基準，以及推動人才發展事宜。為了促進技能，現階段依照訓練單位規畫辦理，發展署也會透過專家會議進行課程內涵、師資做審查。
沈文麗說，未來若中央目的事業主管機關，對綠領人才課程內涵、師資有進一步規範，發展署會按照規範辦理課程。
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