坊間永續管理師 只是自我成長

綠領人求需求增，相關課程因應而生，但課程內容和師資良莠不齊。環境部強調，目前無「永續管理師」、「減碳規畫師」等證照，這些標榜「淨零」、「碳權」、「永續」、「ESG」、「碳管理」為名的課程，只能視為提升個人專業知能，若非經政府機關委託或法律授權，所核發相關上課或結訓證明，無法適用氣候變遷因應法所訂資格規定。

環境部氣候變遷署表示，近期會找國家環境研究院、教育部商討，先找到法源，針對相關課程的內容、師資進行規範。

氣候變遷署副署長黃偉鳴說，現階段氣候法只有明定溫室氣體盤查相關業務的查驗機構及查驗人員，資格由環境部規定，訓練課程內容也是環境部規畫後，委託或自行開課。

至於坊間所謂的「永續管理師」、「碳資產管理師」、「碳交易師」等，黃偉鳴說，這些都非官方認證，比較偏向滿足個人自我成長，上完課所取得的證書、證明，企業是否承認，就看企業用人需求。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新建議，政府可編出綠領相關領域的課綱，或提供經費幫助大學、機構或NGO團體處理，也可建立平台資源整合，尤其是目前教授綠領課程的師資有限。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，目前市面上相關課程雖讓學員對氣候法制、政策有基本了解，但應由政府帶頭和公民團體合作規畫，廣開針對不同族群的平價氣候課程。