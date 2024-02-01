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企業碳焦慮 永續課成顯學亂象多

聯合報／ 記者彭宣雅葉冠妤胡瑞玲／台北報導
淨零碳排造成企業界「碳焦慮」，讓相關「綠領」人才需求若渴，各種課程雨後春筍冒出。圖為台灣永續能源基金會上課畫面。記者蘇健忠／攝影
淨零碳排造成企業界「碳焦慮」，讓相關「綠領」人才需求若渴，各種課程雨後春筍冒出。圖為台灣永續能源基金會上課畫面。記者蘇健忠／攝影

因應二○五○淨零碳排，企業相關「綠領」人才需求若渴，人力銀行數百個職缺在招募「永續管理師」，其他類似職缺也不少。相關課程雨後春筍冒出，不少民眾看準需求自費上課，也有企業出錢請員工去上課增加職能，但現行政府對課程內容、師資都無規範，以致良莠不齊、亂象叢生。

業界專家建議，民眾可認明環境部認證合格的十四家溫室氣體查驗機構，也建議政府能編出相關課綱、整合資源，並建立平台讓民眾依循。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，淨零碳排造成企業界「碳焦慮」，外在形勢讓企業求才若渴，而這是過去沒有的新東西，法律、新準則也不斷出現，如最新成立的國際永續準則理事會ISSB，去年揭露準則，這種不斷更新的結果，造成教育體制與社會需求產生落差與脫節，相關課程因應而生，這二、三年因而變成顯學。

在企業工作的A小姐，因業務需求想報名「永續」相關課程，發現坊間課程有的要上一個月，有的只要兩天，甚至上滿十二小時就是「永續管理師」，課程費用則從幾千元到四、五萬元都有，讓她霧煞煞。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，坊間相關課程到底內容是否扎實，或傳遞觀念是否正確，目前沒有單位去檢驗。中興大學產業減碳推廣辦公室主任吳耿東也說，目前沒有所謂有無被認證的課程，市面上相關授課機構師資確實參差不齊。

吳耿東說，目前環境部認證合格有十四家溫室氣體查驗機構，但很多機構故意取名雷同，導致民眾誤會。以中興大學減碳辦公室為例，課程是由環境部認證機構派出受專業訓練的師資來講授，每個人都會實際操作，確保學員能徹底理解及累積實作經驗。

但吳耿東也說，並非未經環境部認證的機構講師就不好，不少師資其實也具備豐富學經歷，建議可上環境部官網查詢經認證的機構有哪些。

荷蘭烏特勒支大學永續發展機構博士候選人陳幸萱說，在歐洲，永續相關課程都是由大學等正規學研機構開設，給個人進修的通常是網路課程，也是由具專業知識的大學講師或教授來授課，沒有認證的民間課程極少見，有的話也是工作坊或討論會的形式為主。

環境部 中興大學 職缺

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