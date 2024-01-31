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超氣！老闆兒嗨中尾牙大獎 過來人曝「殘酷內幕」：無賴很多

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，今年公司尾牙的大獎，竟被老闆兒子抽中，讓她非常傻眼。示意圖/ingimage
女網友透露，今年公司尾牙的大獎，竟被老闆兒子抽中，讓她非常傻眼。示意圖/ingimage

每到歲末年終時，許多公司行號都會舉辦尾牙，讓不少員工非常期待抽到大獎。然而，有女網友在Dcard透露，今年公司尾牙的大獎，竟被老闆兒子抽中，讓她非常傻眼。

原PO以「公司尾牙大獎」為題發文表示，這次公司尾牙的大獎是一份幾十萬元的紅包，結果竟被老闆兒子抽中，並附上一張哀怨的貼圖。她補充，抽獎過程是透過摸彩箱抽出來的，而且老闆還很得意抽中兒子，讓她非常傻眼。

文章一曝光，立刻掀起網友議論，「加碼捐出來重抽」、「這是真抽還是假抽？」、「內定好的，肥水不落外人田」、「乾脆不要辦，演這齣給員工看是…」、「我做這麼多場尾牙，基本上總經理級以上抽到都會捐出來，還會額外加碼。被自家人抽到真的尷尬，還不捐出來，場面一定超冷的」。

還有部分過來人分享殘酷內幕，「我們公司之前抽獎箱是一圈一圈黏的，最底部到最高就是資淺到資深，所以好的獎品全都是主管級的抽中」、「我曾經在一間號稱千名員工的公司尾牙時，從頭獎到10獎，依次從董事長、五名董事、總經理、三個副總、兩個協理，輪流上去『被抽到』」、「摸彩箱不一樣，裡面都是內定的籤，另一個摸彩箱裡面都裝小獎，前公司就是這樣搞」、「所以我們是簽到，自己把名字投進去，被另一個人問有需要這樣嗎？答：無賴很多」。

Dcard 尾牙 老闆 紅包

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