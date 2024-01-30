年終獎金被扣5.5萬！他氣炸提離職 主管「荒謬1句話」慰留

許多上班族期待的年終獎金近日陸續發放，但若是入帳金額與期待不符，就會有不少抱怨。近日一名網友表示，去年生了三場大病，請了不少病假和事假，沒想到發放年終獎金時，自己竟少了5萬5千元，不滿的他直接找主管聊離職，卻被主管用「荒謬一句話」慰留。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「年終獎金被扣5萬5」為題，指出自己去年生了三場大病，共請了20天病假、13天特休、13天事假。根據公司的請假規範，請假1天扣1分起跳，結果整年核算下來，自己的年終獎金竟少了5萬5千元。他坦言，雖然請了不少病假和事假，但請假仍然在處理公事，工作也都按時完成，但對於因請假而少了這麼多年終獎金感到不滿。

這名網友進一步表示，事後有找主管表達，因請假扣這麼多年終獎金，想離職的念頭，主管卻要他冷靜，並語出驚人地說「可以接受工作效率降低」做慰留，讓他更無法接受。

貼文一出後，不少網友認為這名網友請假太多次，而且年終獎金本來就沒有一定要發，紛紛表示「事假請到13天也是挺多的」、「請事病假被扣不是正常的嗎？應該只有請特休才不會被扣」、「其實你假請的蠻多的…」、「特休不算，但是你事假病假用了不少，影響績效應該蠻合理的吧」、「年終的發放原則公司本來就可以訂規範的，又不是一定要發的」、「年終是公司獲利，因為員工的努力額外分的，你比別人休更多的假，本來就有資格扣啊，又不是說病假沒給半薪之類的觸犯勞基法的事」、「換個角度，你全勤，你同事整天不在然後年終跟你一樣多，你會平衡嗎？」。

不過，還是有部分網友替他抱不平，紛紛留言，「一個人哪有可能完全不請假，一家公司會用這種理由扣年終也夠爛的」、「跟他說現在只有5.5萬能讓我冷靜」、「我也是遇到這種狀況！而且我還是生病的因素呢…感覺真的很不是滋味」、「我覺得你可以跟主管好好溝通一下，如果沒有事先預告就這樣扣年終，確實不妥」。