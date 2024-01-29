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公務員上榜！做得要死要活「領超低薪」 網點名4行業：真的慘

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇台灣哪些行業工作辛苦，但薪水低到不合理，不少人點名「社工」、「公務員」、「幼教老師」及「護理師」。示意圖／ingimage
網友好奇台灣哪些行業工作辛苦，但薪水低到不合理，不少人點名「社工」、「公務員」、「幼教老師」及「護理師」。示意圖／ingimage

雖然基本工資一再調升，但多數上班族苦嘆追不上物價。就有網友在PTT表示，近幾年物價上漲，卻有些很努力的行業，明明做得要死要活，卻領著低薪，好奇提問「台灣哪些行業薪水低到不合理？」

原PO指出，近幾年物價上漲，薪水也有調升，但一講到不景氣，總會有人批評「低薪的人不爭氣」。不過，他認為有些很努力的行業，明明做得要死要活，卻領著不合理的低薪，並舉例幼教老師，於是好奇詢問「台灣哪些行業薪水低到不合理？」

貼文一出，最多網友點名「社工」，「社工吧，容易遇到一堆妖魔鬼怪卻領不到什麼錢」、「社工，念個醫大，還衛福部國家執照，然後24K」、「社工被打機率感覺就很高，對身心都糟」、「護理師、社工、托嬰、幼教都是」。

還有不少人認為是「公務員」、「幼教老師」及「護理師」，「公務員公認低薪」、「基層公務員啊，一堆法律加重處罰，還那點死薪水」、「幼教老師真的低薪沒福利被壓榨」、「幼教超慘，各個私立學費超貴，然後老師錢少，有夠可憐」、「護理師，明明都是醫療體系，但護理太低」。

PTT 社工 薪水 公務員

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